حفل إشهار مُنجز إبداعي للأديبة فاتن أبو شرخ في رابطة الكتّاب و الأدباء الأردنيين

عمان- الغد- أُقيم مساء امس الاثنين حفل إشهار ” تمتمات روح مُؤرّقة ” صادر عن دار العنقاء للنّشر و التّوزيع لكاتبته الأديبة فاتن أبو شرخ في رابطة الكتّاب و الأدباء الأردنيين ضمن حشد وافر من الكتّاب و الأدباء و المثقٌفين، و هو مُؤلّف من فئة النّصوص القصيرة المُكثّفة القيمة و التي يحسب جنسها على الخاطرة و الكتابة النّثرية ، و قد أخذ عنوان الكتاب النّصيب الأكبر من مضمونه، حيث وظّفت الكاتبة الأحداث الاعتيادية التي مرّت بها و قد يمرّ بها الجميع لخلق فكرة لموضوع فمضمون و سكبه في قالب أدبي ذات حيز ضيّق جداً، كما و أن نصوص الكتاب قد صيغت بلغة بلاغية عالية المقام ذات طابع فلسفي تلائم ذائقة المثقف.

لقد قدّم الأديبة في حفل إشهار كتابها الشّاعرة مي الأعرج و شَهِد لها إبداعياً تيسير الشّماسين و تناولت مُؤلفّها بدراسة نقدية النّاقدة د. وداد أبو شنب حيث أشارت إلى مكامن الإبداع في أكثر من موقع لامسته في نصوصها، و تخلّل الحفل بعض القراءات كانت قد ألقتها المُؤلِّفة على مسامع الحضور و الّذين بدورهم أبدوا تفاعلاً وافراً مع ما قدّمت من قراءات.