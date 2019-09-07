حفل إطلاق “أرز حصاد” في السوق الأردني

عمان- بتعاون مشترك بين الشركة العربية الحديثة للتوزيع وشركة “صن رايس”، تم إطلاق منتج “أرز حصاد” يوم الثلاثاء الماضي بنادي ديونز بحضور العديد من التجار من جميع قنوات البيع في المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن خلال الحفل، عرض فيلم يتضمن تعريفا عن شركة “صن رايس” في العالم، وبهذه المناسبة تحدث مندوب من الشركة عن الخصائص المتعددة لهذا الأرز وهدف إطلاقه بالسوق الأردني بتميز جودته ونوعه وسعره.

والجدير بالذكر أن العلاقة بين الشركتين متينة بنيت على أساس الثقة والتعاون تم بيع فيها العديد من الأصناف أهمها الأرز على مدى سنين طويلة.