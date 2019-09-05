شركات وأعمال

حفل إطلاق أرز حصاد في السوق الأردني

منذ 4 ساعات

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بتعاون مشترك بين الشركة العربية الحديثة للتوزيع وشركة صن رايس تم إطلاق منتج أرز حصاد يوم الثلاثاء 3/9/2019 بنادي ديونز بحضور العديد من التجار من جميع قنوات البيع في المملكة الأردنية الهاشمية.
ومن خلال الحفل عرض فيلم يتضمن تعريفا عن شركة صن رايس في العالم، وبهذه المناسبة تحدث مندوب من الشركة عن الخصائص المتعددة لهذا الأرز وهدف اطلاقه بالسوق الأردني بتميز جودته ونوعه وسعره.
والجدير بالذكر أن العلاقة بين الشركتين هي علاقة متينة بنيت على أساس الثقة والتعاون تم بيع فيها العديد من الأصناف أهمها الأرز على مدى سنين طويلة.

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