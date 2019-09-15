حفل افتتاح دورة العاب غرب آسيا البارالمبية الثانية مساء الإثنين

عمان – إعداد الجنة الإعلامية لاتحاد الاعلام الرياضي

تشهد صالة الأمير حمزة بن الحسين في مدينة الحسين للشباب عند الساعة 6.00 مساء الإثنين الموافق 16-9-2019 حفل افتتاح النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية التي تقام تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي، برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

ويُشارك قرابة 650 رياضي ورياضية وإداري وإدارية يمثلون: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى الأردن، حيث يتنافسون على قرابة 300 ميدالية ملونة لستة العاب هي العاب القوى (حركية، بصرية وشلل دماغي)، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطاولة وبوشيا.

وبينما يتواصل توافد الوفود المشاركة إلى عمان، استكملت اللجنة المنظمة العليا للدورة التي يرأسها د. محمد أبو رمان وزير الشباب ووزير الثقافة واللجنة البارالمبية الأردنية التي يرأسها د. حسين أبو الرز والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا الذي يرأسه الإماراتي د. عبد الرزاق بن رشيد واللجان العاملة والمساعدة استكملت التحضيرات لانطلاقة هذه الدورة التي تتواصل حتى مساء الإثنين المقبل وتنطلق منافساتها الرسمية الثلاثاء.

الأمير مرعد بن رعد يستقبل وفد “غرب آسيا”

استقبل سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مكتبه ظهر الأحد وفد الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا الذي ضم رئيس الاتحاد د. عبد الرزاق بني رشيد والأمين العام د. مصباح جعفر ومحمد عبد الرحمن القواضي مدير النسخة الأولى لدورة العاب غرب آسيا.

وقدم الوفد لسمو الأمير درع اتحاد غرب آسيا تقديرا لجهوده فيما رحب سمو الأمير بالوفد الأسيوي وبالوفود المشاركة بدورة العاب غرب آسيا في عمان.

مؤتمر صحفي موسع

وبمبادرة من اللجنة الإعلامية المنبثقة عن الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي شهد فندق ريجنسي بالاس صباح الأحد مؤتمرا صحفيا موسعا للحديث عن أهمية هذا الحدث الذي يحظى باهتمام إعلامي كبير.

وافتتح د. حسين أبو الزر المؤتمر بكلمة ترحيبية عبر من خلالها عن اعتزاز اللجنة البارالمبية بالدور الكبير الذي يقوم به الإعلام والإعلام الرياضي في مواكبة الحدث مرحبا بالأشقاء العرب متمنيا لأبطال وبطلات منطقة غرب آسيا استثمار هذه الدورة بشكل مناسب، فيما أكد د. عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا أن اتحاده واثق من أن النجاح سيكون حليف هذه الدورة في كل تفاصيلها وأن اتحاد غرب آسيا يقدر حرص سمو الأمير فيصل بن الحسين على شمول الدورة برعايته السامية، متمنيا للمشاركين لاستثمار الدورة لتعزيز حظوظهم بالتأهل إلى بارالمبيك 2020.

وكشف د. مصباح جعفر أمين عام اتحاد غرب آسيا النقاب عن أن النجاح الذي حققه الأردن في التحضير لهذا الحدث يعكس قدرات وكفاءات الكوادر الأردنية التي سيكون لها بصمة كبيرة.

وتحدث سليمان الروسان نائب رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، مؤكدا على أن كافة التحضيرات لإزاحة الستار عن منافسات الدورة قد اكتملت، فيما عبرت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية عن اعتزازها بثقة اتحاد غرب آسيا وتقديرها لكل الجهود التي بذلت من أجل إنجاح الدورة.

بدوره قال د. عامر الشعار رئس الوفد الأردني ومسؤول ملف المتطوعين إن المشاركة الأردنية القياسية بوفد قوامه 118 شخصا يعكس مدى الاهتمام الأردني لمنح الفرصة لذوي الإعاقة لممارسة رياضتهم المفضلة وانخراطهم بالمجتمع المحلي، مقدرا حماس واندفاع عشرات المتطوعين الذين يعملون ليل نهار من أجل تحقيق استضافة مثالية.

ونوه جاسر نويران رئيس اللجنة الفنية والمسابقات لاتحاد غرب أسيا إلى أن الدورة ستشهد مشاركة 6 من حملة الأرقام العالمية (2 في العاب القوى و4 في رفع الأثقال) وانه واثق أن المنافسة ستكون على أشدها على القاب وميداليات الدورة وفي الألعاب الـ6.

وحضر المؤتمر الصحفي الإعلامي اللبناني طوني خليفة، الذي قدم شكره وتقديره لثقة اللجنة البارالمبية ودعوته للمشاركة في تقديم حفل الافتتاح، كما حضره محمد عبد الرحمن القواضي الذي كان مديرا للنسخة الأولى لدورة العاب غرب آسيا في خورفكان قبل عامين، حيث أشاد بالاستعدادات الأردنية للنسخة الثانية.

من جهته، قال داود شحادة مدير مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين أن منشئات المجمع جاهزة لاستضافة الحدث الكبير، فيما قال عبد ربه ناصر أمين عام اللجنة البارالمبية الدولية أن اليمن فخورة بمشاركتها وطموحة باستثمار هذه المشاركة بشكل إيجابي، بينما قال عدنان العويدي عضو اللجنة البارالمبية العمانية أن السلطنة جاهزة للمنافسة على مركز متقدم في هذه الدورة.

اجتماع اتحاد غرب آسيا في عمان

يشهد فندق ريجنسي بالاس عند الساعة 11.00 صباح الإثنين اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا حيث سيكون من أبرز الأمور المطروحة على جدول الاعمال الاطلاع على ملفات الدول الراغبة باستضافة النسخة الثالثة بعد عامين.

ويشار إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد غرب أسيا للدورة الحالية انتخب برئاسة الإماراتي عبد الرزاق بني رشيد وعضوية السادة عبد القادر المطوع (قطر)، عبد ربه ناصر حميد (اليمن)، عبدالله المقرن (السعودية)، ثائر دراغمة (فلسطين)، مجلي عودة (العراق)، منصور الطوقي (سلطنة عمان)، هنائي الوز (سوريا)، صباح الذوادي (البحرين)، ناصر العجمي (الكويت)، جاسر نويران (الأردن)، ود. مصباح جعفر (أمينا عاما).

فقرات حفل الافتتاح

يتضمن حفل الافتتاح مساء الإثنين كلمتين لكل من د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية ود. عبد الرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبية، فيما يشارك د. محمد أبو رمان وزير الشباب ووزير الثقافة في مراسم رفع علم الدورة، وتقدم فرقة أوسكار فقرة فنية فلكلورية.