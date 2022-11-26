حفل تأبين يستذكر فقيد الرياضة عبدالحليم سمارة

عمان-الغد- استذكرت الأسرة الرياضية، الراحل عبدالحليم سمارة، عميد رؤساء الأندية في العالم والرئيس الأسبق لنادي الرمثا، في حفل تأبين رسمي أقيم أمس في مركز ثقافي إربد بحضور الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار.

وتضمن حفل التأبين الذي استهله بكر الصقار بقراءة آيات من القرآن الكريم، استعراض مناقب الفقيد وتفاصيل مشواره الحافل بالعطاء على امتداد أكثر من نصف قرن من خلال عرض فيلم وثائقي، إلى جانب كلمة أهل الرمثا التي ألقاها محمد بشابشة، وكلمة رفاق الدرب لأحمد بطاينة، فيما ألقى محمد الزعبي كلمة الهيئات الثقافية، وم.ناجح الخطيب كلمة أصدقاء الفقيد.

وألقى م. نضال الحديد كلمة عن النادي الفيصلي، وبشار الحوامدة عن نادي الوحدات، فيما ألقى د. راتب الداوود كلمة اللاعبين وليث سمارة كلمة أهل الفقيد، وصلاح خزاعلة كلمة جيل الشباب.

ويعتبر الفقيد من أقدم رؤساء أندية العالم، بعدما تسلم رئاسة نادي الرمثا لقرابة نصف قرن من الزمن بين عامي 1968 -2019 (رقم قياسي عالمي)، وفي عهده فاز الرمثا بلقب الدوري الممتاز مرتين عامي 1981 و1982، وفاز بلقب بطولة الكأس مرتين عامي 1990 و1991 وبلقب كأس الكؤوس مرتين عامي 1983 و1990، وبطولة درع الاتحاد 5 مرات أعوام 1989 و1990 و1993 و1996 و2001، فضلا عن الإنجازات الخارجية وأبرزها المركز الثالث ببطولة الأندية الآسيوية عام 1992.

وتقلد الفقيد العديد من المناصب في مجلس ادارة اتحاد كرة القدم وكان من أبطال المملكة في سباق الـ100 متر في عقد الستينيات، وهو خريج كلية التربية الرياضية من جامعة بغداد عام 1966، وعمل مشرفا تربويا ورئيسا لقسم النشاط الرياضي في جامعة العلوم والتكنولوجيا وعضوا في المجلس الوطني الاستشاري بين عامي 1982- 1984.