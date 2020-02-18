حفل ترقية الحزام الأسود في الجوجيتسو

عمان – الغد – رعى الأمير عباس بن علي حفل ترقية لعدد من اللاعبين واللاعبات في رياضة الجوجيتسو، الذي نظمه مركز الماستر سامي الجمل للألعاب القتالية.

الاحتفال الذي حضره جمهور كبير من أهالي اللاعبين واللاعبات وعشاق اللعبة، قدم خلاله عرضا مثيرا لفنون رياضة الجوجيتسو وحظي باعجاب الحضور، ألقى خلاله الماستر سامي الجمل كلمة عبر من خلالها عن شكره وتقديره الكبيرين لسمو الأمير عباس بن علي على تفضله برعاية الاحتفال مشيدا بجهود اللاعبين واللاعبات الذين استحقوا الترقية وبخاصة الذين حصلوا على الحزام الاسود.

وقال الجمل: يأتي احتفالنا بترقية هذه النخبة من اللاعبين واللاعبات في الوقت الذي تسجل فيه رياضة الجوجيتسو الأردنية إنجازات لافتة على المستوين الأقليمي والدولي استطاعت عبرها من فرض حضورها القوي في كافة البطولات العربية والآسيوية والعالمية، وهذا بطبيعة الحال ما كان ليتحقق لولا الجهود المضنية التي يبذلها اللاعبون بهدف رفع راية الأردن خفاقة عالية في كافة المحافل.

وفي نهاية الاحتفال قلد الجمل اللاعبين واللاعبات المستحقين للترقية بالأحزمة الملونة، حيث تسلمت الشقيقتان رنا ولما القبج الحزام الأسود وهما من اللاعبات المتميزات في رياضة الجوجيتسو واللتان حصلتا على أكبر عدد من الميداليات الملونة في هذه الرياضة خلال مشاركتهما الرياضية، كما تسلم لاعب الدرك عبد الرؤوف المومني الحزام الأسود، فيما استحق (دان1) من قوات الدرك كل من- ثامر الحسنات، محمد الدعجة، محمد رحاحلة، أحمد السعودي وعبد الغفار عنانزة.