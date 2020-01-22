حفل تكريمي لعائلة رياضة السيارات والمتطوعين ورجال الصحافة والإعلام (صور)

أيمن وجيه الخطيب

عمان- رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات مساء اليوم الاربعاء، في فندق كمبنسكي – عمان ، الحفل التكريمي لعائلة رياضة السيارات والمتطوعين ورجال الصحافة والإعلام للعام الماضي 2019.

كما جرى خلال هذا الحفل الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات توزيع الكؤوس والدروع والشهادات على أبطال رياضة السيارات والمتطوعين، والصحافة والإعلام.

فيما يلي أسماء المكرمين في بطولات الأردن لرياضة السيارات لعام 2019:

أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة لعام 2019

المركز الأول: حسام سالم.

المركز الثاني: غيث وريكات.

المركز الثالث: مصطفى عطاري.

أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة للدفع الرباعي لعام 2019:

المركز الأول: حسام سالم.

المركز الثاني: غيث وريكات.

المركز الثالث: مصطفى عطاري.

أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة للدفع الخلفي لعام 2019:

المركز الأول: شاكر جويحان.

المركز الثاني: سالم طعيمة.

المركز الثالث: جاد نباص.

أبطال بطولة الأردن لسباقات السرعة للدفع الأمامي لعام 2019:

المركز الأول :أحمد جانخوت.

المركز الثاني: سند الزعبي.

المركز الثالث: محمد العزة.

– سباق الحسين الدولي لتسلق مرتفع الرمان لعام 2019 : خاتشيك شاديان – كسر الرقم القياسي للسباق بعد 12 عاما محققا رقما قياسيا جديدا بزمن 1.48.28 دقيقة.

أبطال بطولة الأردن لسباقات الدرفت لعام 2019:

المركز الأول: رأفت هارون.

المركز الثاني: محمد الفقهاء.

المركز الثالث: عبد الله أبو حسين.

أبطال بطولة الأردن للراليات للسائقين لعام 2019:

المركز الأول: عبد الله الرواحي (عُمان).

المركز الثاني: سلامة القماز.

المركز الثالث: زياد مقداد.

أبطال بطولة الأردن للراليات لمساعدي السائقين لعام 2019:

المركز الأول: عطا الحمود.

المركز الثاني: فيصل القماز.

المركز الثالث: عماد جمعة.

أبطال المجموعات في بطولة الأردن للراليات لعام 2019:

– بطل المجموعة ن : عبد الله الرواحي (عُمان).

– بطل المجموعة س: سلامة القماز.

– بطل المحموعة إيه: عاصم عارف.

– بطل المجموعة ت: الحسن الخطيب.

– بطل الدفع الأمامي: سامي فليفل.

أبطال بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي للسائقين لعام 2019:

المركز الأول: خالد قرعان.

المركز الثاني: أحمد شاكر.

المركز الثالث: وسيم أبو جابر.

أبطال بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي لمساعدي السائقين لعام 2019:

المركز الأول: نديم سبانخ.

المركز الثاني: محمد الكسبي .

المركز الثالث: فيصل أبو طالب.

بطولة الفرق للدفع الرباعي لعام 2019:

المركز الأول: فريق نشامى الأردن.

بطولة الأردن للدفع الرباعي للسائقين– المجموعة برو:

المركز الأول: خالد قرعان.

المركز الثاني: أحمد شاكر.

المركز الثالث: محمد المعيوي (فلسطين).

بطولة الأردن للدفع الرباعي لمساعي السائقين – المجموعة برو:

المركز الأول: نديم سبانخ.

المركز الثاني: فيصل أبو طالب.

المركز الثالث: نصر العمرو.

بطولة الأردن للدفع الرباعي للسائقين – المجموعة سيمي برو:

المركز الأول: وسيم أبو جابر .

المركز الثاني: يحيى صوبر.

المركز الثالث:حمزة تيمور.

بطولة الأردن للدفع الرباعي لمساعدي السائقين – المجموعة سيمي برو:

المركز الأول: محمد الكسبي.

المركز الثاني: ضرغام رستم.

المركز الثالث: عدنان بيجانت حلا.

أبطال بطولة الأردن للكارتينغ 2019:

فئة السينيور

المركز الأول: أمير النجار.

المركز الثاني: مناف حجاوي.

المركز الثالث: هشام النجار.

فئة الجونيور

المركز الاول: عبد الله الدسوقي:

المركز الثاني: زيد حاج حامد.

فئة الميني

المركز الأول: سند حجاوي.

المركز الثاني: اركان مكالدة.

المركز الثالث: فيصل ناشخو.