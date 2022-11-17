حفل تكريمي للناقد الدكتور عبد الفتاح النجار في رابطة الكتاب

أحمد التميمي

إربد- أقامت رابطة الكتاب- فرع إربد حفلا تكريميا للناقد الدكتور عبد الفتاح النجار في قاعة المؤتمرات في بلدية إربد الكبرى ضمن برنامج “منارات إبداعية” الذي تنظمه رابطة الكتاب فرع إربد الذي يرأسه الشاعر أحمد طناش.

وحضر الحفل جمع غفير من الزملاء والأدباء والنقاد والشعراء والتلاميذ والأقارب والأصدقاء والمحبين.

وتحدث في هذه المناسبة أربعة نقاد والمحتفى به وسلطوا الضوء على جهود النجار النقدية التي امتدت حوالي نصف قرن، وكان نتاجها اثنا عشر كتابا نقديا، ومجموعة من البحوث الأكاديمية المحكمة، ومقالات ومتابعات في الصحف والمجلات العربية والأردنية، هذا فضلا عن مجموعة من المشاركات في المؤتمرات المتخصصة، والندوات والمحاضرات التي ألقاها في الجامعات والروابط، والاتحادات، والنوادي، وكليات المجتمع، والجمعيات، وتوليه منصب رئيس لجنة النقد الأدبي في رابطة الكتاب الأردنيين في عمان مرات عدة.

وتحدث الناقد نضال القاسم حول جهود النجار في دراسات الشعر الجديد والحداثي وقدم دراسة مفصلة حول هذه الجهود، لتقدم الدكتورة أسماء رأفت عليان دراسة عنوانها عبد الفتاح النجار ناقدا للنقد. وتبعت ذلك شهادة قدمها الشاعر عمر ابو الهيجاء وشفعها بقصيدة أهداها إلى المكرم، وكانت آخر المتحدثين الباحثة سنابل المسيري التي قدمت قراءة نقدية لخمسة من كتب الناقد النجار.

وفي نهاية الحفل سلمت “المنارة الإبداعية” للدكتور النجار، ووزعت الدروع التكريمية على المشاركين.