حفل تكريم للفائزين بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية في دورتها الـ٢٢

عمان – الغد- أقامت اللجنة العليا لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية ظهر اليوم حفل تكريم للفائزين في الدورة الثانية والعشرين للجائزة للعام 2020 والذي أقيم في الجامعة الأردنية تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة.

وتقام هذه الجائزة بتنظيم من مركز دراسات الشرق الأوسط، والجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة فيلادلفيا، وجامعة الزرقاء، وجامعة اليرموك.

وأكد المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة على الجائزة الدكتور بيان العمري في كلمة له خلال الحفل على ما يمثله البحث العلمي من أهمية بالغة في بناء الحضارات وريادة الأمم، مما يتطلب مشاريع علمية وطنية وعربية لدعم مسار البحث العلمي وتقديم تصورات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ودعم جهود الشباب العربي في امتلاك مهارات البحث العلمي وأدواته التي يمثل امتلاكها تحدياً صعباً لا بد أن تجاوزه في المدارس والجامعات والمؤسسات لتهيئة جيل من الشباب الأردني والعربي يساهم في تحقيق التنمية والتطور للبلاد والمحتمعات العربية.

وأشاد العمري بجهود الطلبة المشاركين في الجائزة وما قدموه من أبحاث علمية متنوعة، مؤكداً على ضرورة مواصلة هذه الجهود مع التركيز والتخصص بدقة في مجال من المجالات الإنسانية التي تفتقر البحوث الوطنية إليها، وتواجه تحديات متعددة على مستوى الرعاية والاهتمام الإداري أو الفني أو المالي، سواء في الجامعات أو وزارة التعليم العالي وصندوق دعم البحث العلمي ووزارة الثقافة وغيرها.

وأكد العمري سعي اللجنة المشرفة على جائزة البحث العلمي على الاستمرار في هذا المسار رغم ضعف الإمكانيات المتفرة ، مشيراً إلى عدة أفكار ومقترحات من أعضاء اللجنة العليا المشرفة ولجان التحكيم وزملاء المركز لتطوير الجائزة موضوعياً ومالياً مع بداء الدورة الخامسة والعشرين لها بعد عامين من الآن.

كما ثمن العمري جهود الجهات المشاركة في الجائزة وأعضاء اللجنة العليا فيها وهم كل من عميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور رضوان الوشاح، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عصام نجيب وعميد كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور محمود الرفاعيوعميد البحث العلمي في جامعة الزرقاء الدكتور خالد القواسميوعميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور أيمن حمودة، كما عبر عن شكره لنائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتورة كفاح المعاني على رعايتها للحفل وبوسائل الإعلام على تغطية فعاليات الجائزة.

وقالت نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتورة كفاح الجمعاني في كلمة ألقتها مندوبة عن رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة، خلال حفل التكريم “إن الطلبة الفائزين في المسابقة بمثابة مشاريع علماء للمستقبل، وعنوان تحد ومثابرة ومعرفة وغراس طيبة زرعها الأهل الطيبون وقد أتت أكلها نضرة معطاءة”.

وأضافت أن الشراكة الخيرة والفاعلة بين الجامعة الأردنية ومركز الشرق الأوسط ثمرة جهود وتطلعات ورؤى مشتركة خدمة للوطن وقطاعاته، وهذه الشراكة تأتي ضمن رؤية الجامعة في دعم البحث العلمي والباحثين وذلك بتخصيص جزء من ميزانيتها لدعم الباحثين، كما قامت بسن التشريعات الخاصة بالبحث العلمي لتحفيز الباحثين ماديا ومعنويا، كما أشارت إلى تخصيص الجامعة لجزء موازنتها لدعم الباحثين وسن التشريعات اللازمة لتحفيزهم مادياً ومعنوياً ووضع مختتبارها وإمكاناتها تحت تصرفهم وتكريمهم.

وفي كلمة بإسم الطلبة الفائزين بالجائزة أكد الطالب محمد بلال عبد العال على أهمية هذه الجائزة من كونها تمثل مشروعا يهدف الى خلق روح المنافسة العلمية بين الطلبة الباحثين للرقي بأعمالهم البحثية والنهوض بالبحث العلمي في الأردن وتحسين جودة مخرجاته بالاضافة الى تشجيع طلاب الجامعات للسعي من أجل تطوير البيئة البحثية والمعرفية لإثراء المجتمع بباحثين جدد وبأبحاث علمية وإبداعية متميزة يمكن من خلالها المساهمة في حل المشكلات و العقبات على الصعيد الوطني وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة.

وتناول عبد العال محاور البحث الذي تقدم به وما طرحه من بنود ببتلعق بواقع القطاع الصناعي وسبل تنميته، مشيدا بجهود عمداء كليات البحث العلمي في كل من الجامعة الأردنية، جامعة فيلادلفيا، جامعة العلوم و التكنولوجيا الأردنية، و جامعة اليرموك على مساهمة جامعاتهم في رعاية هذا المشروع العلمي الرائد، والقائمين على مركز دراسات الشرق الأوسط على ما بذلوه من جهود في سبيل انجاح هذا المشروع و الاشراف على تنظيمه رغم الصعاب المتعلقة بانتشار جائحة كورونا، ولأعضاء لجنة التحكيم الذين قاموا بتحكيم البحوث المشاركة بكل مهنية و موضوعية.

وتضمن حفل التكريم على عرض فيلم قصير استعرض نشأة الجائزة وأهدافها، ومسيرتها عبر 22 عاما وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من أعضاء اللجنة المشرفة على الجائزة وعمداء البحث العلمي في الجامعات المشاركة بالجائزة، وذوي الطلبة المكرمين.

وكرم كل من نائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتورة كفاح الجمعاني ورئيس اللجنة العليا للجائزة رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد الطلبة الفائزين بالجوائز، بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة التحكيم العلمي للجائزة، واللجنة العليا المشرفة عليها.

وتم حجب الجائزة الأولى لعدم وصول أي من الطلبة المتنافسين لها، وفقا للمعايير والأحكام المنصوص عليها في نظام الجائزة.

فيما فاز بالمركز الثاني الطالب محمد بلال عبد العال من طلبة الماجستير في تخصص إدارة أعمال في جامعة الزيتونة عن بحثه بعنوان “دور المرونة التنظيمية في الشركات الصناعية في العالم العربي وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية– الأردن دراسة حالة 2015 -2019″، كما فاز الطالب معاذ علي إبراهيم من طلبة الماجستير في تخصص التفسير في الجامعة الأردنية. بالمركز الثالث عن بحثه بعنوان “دور العلماء في مواجهة الأزمة الطائفية في العراق وتداعياتها على الاستقرار الاجتماعي- هيئة علماء المسلمين أنموذجًا- دراسة حالة”.

فيما فازت بالمركز الرابع الطالبة رولا عبد الرؤوف حسينات من طلبة الماجستير في تخصص إدارة أعمال من جامعة اليرموك، عن بحثها بعنوان “Jordanian Experience in Facing Corona Pandemic on The Educational Level; Future Successes and Challenges, Jordan University of Science and Technology (JUST), as a case study” .

و سجّل في هذه الدورة 242 طالباً من 16 جامعة أردنية، ومن مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، ونافس 14 بحث على مراتب الجائزة الأربع ، وذلك ضمن جدول زمني محدد انطلق منذ شهر شباط 2020 وحتى نهاية شهر أيلول.

وطرحت الدورة 22 للجائزة 19 عنواناً بحثياً تتناول قضايا تخص المستوى المحلي الأردني، والعربي والإسلامي والصراع العربي- الإسرائيلي، والدولي، وخصص ثلاثة عناوين منها عن جائحة كورونا.

وقد خضعت جميع البحوث المتنافسة لمعايير التحكيم العلمي وأسسه، إضافة إلى مقابلات علمية للمؤهلين للفوز، من قبل لجان تحكيم، تشكلت من أساتذة جامعيين أردنيين في مختلف التخصصات ذات العلاقة وممن يشهد لهم بالعلم والخبرة والنزاهة.