حفل توزيع جوائز المسابقة المقدسية العاشرة لطلبة ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة

رعى أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم في مركز الحسين الثقافي التي نظمها ملتقى القدس الثقافي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور العجارمة في كلمة ألقاها بحضور مدير مركز الحسين الدكتور أيمن خليفات أن هذه المسابقة تأتي استمرارا وتأكيدا للنهج الهاشمي في الحفاظ على القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومهبط الأديان ، مشيرا إلى أن الوصاية الهاشمية حازت على اهتمام وتقدير العالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع .

وأشار الدكتور العجارمة إلى التضحية التي قدمها أبناء الجيش العربي المصطفوي على ثرى أرض فلسطين للدفاع عن القدس في باب الواد واللطرون والشيخ جراح، واستمرار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في السير على خطى الهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودور جلالته المحوري في بحث تداعيات ومستجدات القضية في جميع المحافل الولية .

وهنأ الدكتور العجارمة الطلبة والمعلمين الفائزين والمشاركين في المسابقة على إبداعاتهم، مثمنا جهود الزملاء المعلمين وطلبتهم ،والقائمين على تنظيم وإنجاح المسابقة المقدسية والتي تتوج نجاحاتهم في سجل انتمائهم وحبهم للوطن ومليكه .

من جانبه أكد رئيس الملتقى الدكتور محمد البزور أن المسابقةُ المدرسيةُ المقدسيةُ تعتبر دربا للتمسكِ بهويةِ القدسِ العربيةِ الإسلاميةِ، واستكشافٌ لما هو في دواخلِ طلابِنا ومعلمينا تجاهَ القدس، لافتا إلى استمرار المسابقة رغم تحديات جائحة كورونا، حيث تم تمديد وقت المسابقة وتحويل نشرها واستقبال مشاركاتها الكترونيا .

وأشار الدكتورالبزور إلى الدورُ الأردني العربيُ الأصيلُ في حمايةِ القدسِ والمسجدِ الأقصى المباركِ، مشيرا إلى الالتفاف الشعبيٍ الأردنيٍ حولَ الوصايةِ الأردنيةِ الهاشمية في مواجهةِ محاولاتِ تهويدِ المسجدِ الأقصى.

وقدم الدكتور البزور شكر الملتقى لوزارة التربية والتعليم على جهودها الداعمة لأعمال الملتقى ودورها الكبير في تحفيز الطلبة للإبداعات الأدبية والثقافية الفكرية .

وتتضمن المسابقة مسارين أساسيين للطلبة والمعلمين في كافة مدارس المملكة، يمكن من خلالهما إيصال أفكار تتعلق بالقدس والمهارات التي يفضلها الطلبة والمعلمون، وتهدف إلى تمكين المعلمين من تقديم أفضل ما لديهم من أفكار لإعطاء الحصص المدرسية التي تتعلق بالقدس، إضافة إلى المبادرات التي تمكن الطلاب من معرفة الثقافة المقدسية وتعزز ارتباطهم بالمقدسات.

وفي نهاية الحفل وزع الدكتور العجارمة الجوائز على الطلبة والمعلمين الفائزين .

يشار إلى أن مشاركات المسابقة المقدسية المدرسية تُحكَّم من قبل لجان مختصة وفق معايير محددة. وتسعى الجهات المنظمة كل عام لتطوير مجالات جديدة ليوظف الطلاب إبداعاتهم لأجل القدس.