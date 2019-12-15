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حفل ميلادي لفرقة “Vocation” السويدية في “إنتركونتيننتال”

منذ 3 ساعات
فندق إنتركونتيننتال الأردن

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عمان- تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد، استضاف فندق “إنتركونتيننتال” الأردن، وبالتعاون مع سفارة السويد في الأردن فرقة “Vocation” السويدية في حفل ميلادي يوم الخميس الماضي.
وخلال الحفل الذي أقيم في قاعة رواق وحضره عدد كبير من محبي موسيقى الجاز، استمتع الجمهور بروح عيد الميلاد على أنغام الموسيقى الراقية وغناء الفرقة أغاني مفعمة بالأحاسيس الميلادية. إن فرقة “Vocation” ليست فقط مجموعة كابيلا، إنما أيضا مجموعة رباعية.
يُذكر أن عائدات مالية من هذا الحفل الموسيقي ستذهب الى جمعية الحسين لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

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