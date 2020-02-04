حفيدة ملكة بريطانيا غاضبة لتأجيل زفافها مرة أخرى

تم تأجيل موعد زفاف الأميرة البريطانية بياتريس للمرة الثانية، بسبب الجدل المحيط بوالدها الأمير أندرو، في قضية صداقته بجيفري أبستين المدان بجرائم جنسية.

وحسبما جاء في صحيفة “ديلي ميل”، كان من المقرر أن تقيم الأميرة بياتريس”31″سنة، وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي إدوارد مابيلي موتسي”36″سنة، حفل زفافهما في 29 مايو، مع حفل استقبال في قصر باكنغهام.

وأن حفل الزفاف سيكون أكثر بساطة مقارنة بحفل زفاف أختها يوجين على جاك بروكسبانك، لعدة أسباب أهمها، الجدل المثار حول والدها الأمير أندرو، خصوصا بعد المقابلة التلفزيونية التي أجراها الأسبوع الماضي.

حيث وجهت العديد من التهم إليه بممارسة علاقات جنسية مع قاصرات في قصر أبستين، ولقي الكثير من الاستهجان منذ أن “قتل” نفسه في السجن وهو ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالنساء.