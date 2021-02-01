حفّز شريكك على الحفاظ على لياقته وصحته في عيد الحب مع عروض هواوي

لجميع عشاق اللياقة البدنية الذين يرغبون في تحفيز شريك حياتهم لاتخاد نمط حياة أكثر صحي، عيد الحب هو الوقت المثالي لإظهار حبك لنصفك الآخر عن طريق رعايتك لصحته. إذا كنت تبحث عن هدية خاصة لعيد الحب، لا داعي للبحث بعد الآن… منتجات وخدمات هواوي الخاصة باللياقة البدنية ستساعدك على تحقيق أهدافك الرياضية ورعاية صحتك أنت وشريك حياتك. لأن الأزواج الذين يمارسون الرياضة معًا تطول علاقتهم أكثر!

ساعات هواوي الذكية لأسلوب حياة أكثر صحة وطاقة

بما أن الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء أصبحت عصرية ومواكبة للموضة في الآونة الأخيرة، فما رأيك بإهداء ساعة ذكية لشريكك تساعده في مراقبة صحته والحفاظ عليها؟ تعد ساعة هواوي، ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر الرائدة واحدة من منتجات هذه الفئة. فهذه الساعة الذكية الراقية لا تتميز فقط بتصميم كلاسيكي متميز، ولكنها تأتي محمّلة بميزات مذهلة مثل بطارية طويلة الأمد وميزات مراقبة صحية مطورة وتتبع الرياضة واللياقة البدنية الشاملة، وهي أيضًا مقاوِمة للماء. إذا كان شريك حياتك يكره صخب أجهزة الشحن والكابلات، فإنه بالتأكيد سيعشق هذه الساعة الذكية لأن بطاريتها يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين وتدعم الشحن اللاسلكي أيضًا. وعلاوة على ذلك، فإن ارتداء الساعة الذكية يوفر مجموعة واسعة من ميزات المراقبة الصحية؛ مثل الكشف عن تشبع الأكسجين، ونوعية النوم، ومستوى الإجهاد، والكشف عن معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة. مع كل هذه الميزات والرصد الدقيق، هل سيجد شريكك طريقة أفضل لعيش حياة صحية؟

وإلى جانب ذلك، تدعم أحدث ساعة ذكية رائدة من هواوي Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر أيضًا تتبع البيانات الدقيقة لأكثر من 100 تمرين رياضي، مثل التسلق، العدو، التجديف، ركوب الأمواج ولعب التنس، وغيرها. كذلك، تعد ساعة هواوي الذكية الأداة المثالية لمحبي السباحة لأنها مقاومة للماء حتى 50 مترًا. وبفضل استراتيجية هواوي لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي Huawei Seamless AI Life والتي تهدف إلى ربط جميع الأدوات الذكية بسلاسة، يمكن لشريكك العثور على خيارات إضافية متاحة عند التفاعل مع ساعة هواوي الذكية Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر وهاتفه الذكي من هواوي. على سبيل المثال، يمكنه الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديه المخزنة على هاتفه، والتحكم بهاتفه الذكي مباشرة من الساعة، وكذلك التقاط الصور! نعم، تعمل الساعة الذكية تمامًا مثل الغالق البعيد وتسمح لك ولشريكك بالتقاط الصور عن بُعد عبر الهاتف. تتوفر الساعة في السوق الأردني باللون الأسود الحالك بسعر 179 دينارًا.

وتتيح هواوي خيارات أخرى من الساعات الذكية بأسعار مختلفة، مثل ساعتي Huawei WATCH FIT وWATCH GT 2 Huawei الذكيتين. وتتميز الساعتان بمواصفات تتبع اللياقة البدنية والصحة، مع إمكانية ربطهما بسلاسة مع الهاتف الذكي الخاص بشريكك.

وإلى جانب مواصفاتها الذكية وسعرها الجذاب، تنفرد ساعة Huawei WATCH FIT بتصميمها الرائع، وشاشتها الكبيرة عالية الدقة AMOLED HD – قياس 1.64 بوصة – والتي يمكن تخصيصها بما يناسب شريك حياتك مع أكثر من 130 وجه للساعة. وتتوفر ساعة Huawei WATCH FIT بألوان الوردي الساكورا، الأخضر المشرق، والأسود الحالك، بسعر 83 دينارًا مع قنينة حافظة للحرارة كهدية مجانية.

أما ساعة WATCH GT 2 Huaweiالتي ستكون بمثابة المدرب الشخصي لشريكك، فهي متاحة بألوان الأسود المطفي، التيتانيوم الرمادي، والبني الأملس، ويمكن شراؤها بسعر 128 دينارًا بدلًا من 148 دينارًا.

سماعات ذكية لتجربة استماع غامرة مليئة بالحرية

إذا كان شريك حياتك يمتلك ساعة ذكية مسبقًا، لا تقلق! تقدم هواوي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الأخرى التي تتفاعل معًا بسلاسة لمساعدته على تحقيق نمط حياة صحي. إذا كنت ترغب في إهداء أجهزة قابلة للارتداء، يمكنك أيضًا الاختيار من مجموعة هواوي الصوتية. في هذه الحالة، يمكن أن تكون سماعات Huawei FreeBuds Pro خيارًا جيدًا كهدية عيد الحب وملحقًا رائعًا ليستمع شريكك إلى ألحانه المفضلة أثناء ممارسة تمارين الرياضة، أو خلال جلسة اليوغا، أو التأمل. وإلى جانب تصميمها الأنيق وجودة الصوت المذهلة، يمكن أن تصبح Huawei FreeBuds Pro أفضل رفيق عند العمل في المناطق المزدحمة مثل الصالات الرياضية أو الحدائق. تتميز سماعات الأذن الذكية بإلغاء ضوضاء ديناميكية ذكية لا تلغي الضوضاء فحسب، بل تتكيف أيضًا مع محيط المستخدم، كما يمكن لشريكك توصيل هذه السماعات بسلاسة إلى جهاز الحاسوب الخاص به والحاسوب اللوحي. فمثلًا، إن استقبل مكالمة أثناء الاستماع إلى الموسيقى من جهازه اللوحي، يمكنه ببساطة الرد عليها، لتتوقف الموسيقى تلقائيًا عن التشغيل على الجهاز اللوحي، وبعد إغلاق الخط، ستواصل الموسيقى العزف!

يمكنك اقتناء سماعات Huawei FreeBuds Pro بسعر 159 دينارًا، وهي متاحة باللونين الفضي والأسود الكربوني.

أخيرًا، أثناء العمل مع شريكك، يمكنك تعزيز الجو بإضافة بعض الموسيقى من خلال خدمة Huawei Music أو غيرها من الخدمات السحابية المميزة التي يمكن الوصول إليها بسلاسة عبر هواتف هواوي الذكية، والتي يمكنك أيضًا اقتناؤها كهدية لأحبائك. مثلًا، هاتف Huawei nova 7i متاح بسعر 179 دينارًا بدلًا من 189 دينارًا، بألوان ساكورا الوردي، الأخضر مشرق، والأسود الليلي، وستحصل عند شرائه على سماعات بلوتوث كهدية مجانية؛ أو هاتف Huawei Y7a الذي يكسر القوالب النمطية لهواتف الفئة الابتدائية بمواصفاته الرائعة، والمتاح بألوان الأسود الليلي، الأخضر المشرق، والذهبي المحمّر، ويمكنك شراؤه بسعر 132 دينارًا بدلًا من 146 دينارًا مع هدية مجانية؛ عبارة عن: سماعات (مكبّر صوت) من نوع BT، وحامل هاتف نقال، وحقيبة لحمل الـ USB.

في عيد الحب هذا، لا تفكر كثيرًا بالهدية المثالية لأحبائك، فمنتجات وخدمات هواوي المتصلة هي أفضل خيار لك! اغتنم الفرصة اليوم، واشترِ أيًا من هذه المنتجات مباشرة عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/، أو عبر زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.