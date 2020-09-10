حقائق عن مرض ألزهايمر

عمان- نظرا إلى وجود ما يقارب 50 مليون مصاب بألزهايمر أو باضطرابات أو خلل في خلايا الدماغ والمعروف بـ”الخرف” عالميا، يصبح من المهم الاطلاع على أهم المعلومات التي تخص هذا المرض، نقدم لكم هنا بعض المعلومات حول هذا المرض العضال المتطور.

ألزهايمر هو مرض يؤثر على خلايا الدماغ؛ حيث يتسبب بتلفها وموتها. يعاني الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر من صعوبة في التفكير وتذكر الأشياء ومن تغيرات في سلوكهم أيضا

يؤثر مرض ألزهايمر على المزيد من الأشخاص في الأردن مقارنة بالسنوات الماضية؛ حيث زاد عدد المصابين بهذا المرض بنسبة تصل إلى ما يقارب 72 % منذ العام 2005 وفقا لإحصائيات حديثة، وقد يكون هذا نتيجة تحسن فعالية عملية التشخيص وزيادة طول أعمار كبار السن في الأردن.

يزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر مع التقدم بالعمر، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال. أيضا، يزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر عندما يكون هناك تاريخ عائلي للمرض.

يعتمد تشخيص المرض على تقييم الأطباء والأعراض التي يعاني منها الأشخاص؛ فيتم عمل الكثير من الفحوصات، مثل الفحوصات المخبرية والاختبارات الجسدية والعصبية وصور عدة للدماغ، من أجل الوصول إلى تشخيص مثبت وصحيح حول الإصابة بمرض ألزهايمر.

لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض ألزهايمر الصعوبة في تذكر المعلومات الجديدة ويشعرون بالتشوش، كما أنهم يعانون أيضا من صعوبة في أداء أعمالهم اليومية التي كانوا يقومون بها بكل سهولة في السابق.

ما يزال غير واضح ما اذا كان من الممكن الوقاية من مرض ألزهايمر، إلا أن اتباع أسلوب حياة صحي والانخراط المستمر في تمارين مُحفزة للدماغ والأنشطة الاجتماعية قد يسهم في الوقاية من المرض، لكن الأبحاث لم تثبت ذلك بعد.

ومع ذلك، فإن تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والممارسة المنتظمة للتمارين الرياضية والعقلية ما يزالان أفضل فرصة للوقاية من المرض أو تأخير ظهور أعراضه، وقد يساعد تجنب تناول اللحوم المصنعة والكحول والتبغ أيضا على الوقاية من المرض.

وبالرغم من أنه لا يوجد علاج لمرض ألزهايمر، إلا أن هناك أدوية وعقاقير قد تساعد على حالات فقدان الذاكرة وصعوبة التفكير من خلال التأثير على مواد كيميائية معينة في الدماغ. تُبطئ هذه الأدوية معدل التدهور الذي يحصل على خلايا الدماغ مع الوقت، كما أنها تساعد على بعض الأعراض المحددة التي يعاني منها المرضى.

من الضروري أن نحاول خلق بيئة داعمة للأشخاص الذين يعانون من ألزهايمر؛ لمساعدتهم على القيام بمهامهم اليومية ولمتابعتهم من ناحية تناولهم الطعام وقيامهم بالتمارين الرياضية.

يحتاج مقدمو الرعاية لمرضى ألزهايمر إلى الدعم الاجتماعي كون حياتهم تتأثر بشكل كبير نتيجة هذا الدور الذي يلعبونه. الاهتمام الجيد بمرضاهم على مدار اليوم قد يكون من التجارب الصعبة جدا عليهم، لذلك فهم أيضا يحتاجون إلى دعم العائلة والأصدقاء لهم متى أمكن.

الجمعية الملكية للتوعية الصحية

مجلة “نكهات عائلية”