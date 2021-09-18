“حقك تعرف” توضح ملكيّات الحكومة في قطاع الكهرباء

عمان- الغد – أوضحت منصة “حقك تعرف” معلومات حول ملكيات الحكومة في قطاع الكهرباء .

وجاء في الرد الذي أصدرته وزارة الطاقة والثروة المعدنية عبر المنصة أن الحكومة تمتلك قطاع النقل والتحكم والربط الكهربائي مع دول الجوار بالكامل من خلال ملكيتها لكامل أسهم شركة الكهرباء الوطنية التي تقوم بإدارة وتشغيل النظام الكهربائي الاردني من خلال مركز التحكم الوطني وخطوط النقل ومحطات التحويل المنتشرة في جميع مناطق المملكة .

وأضافت الوزارة أن الحكومة تمتلك ايضا في قطاع التوليد كامل أسهم شركة السمرا لتوليد الكهرباء التي ترود أكثر من 30% من حاجة النظام الكهربائي الاردني كما تمتلك الحكومة ما نسبته 40% من أسهم شركة توليد الكهرباء المركزية.