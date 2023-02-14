حقنة المشاهير” أمثال إيلون ماسك لإنقاص الوزن قريباً في بريطانيا

تعتزم الصيدليات البريطانية بيع حقنة إنقاص الوزن “ويغوفي” المثيرة للجدل، التي يستخدمها بعض المشاهير، من بينهم إيلون ماسك، مالك موقع تويتر.

وتعدّ حقنة “ويغوفي”، أو سيماغلوتيد، كابحة للشهية، وتمنح بوصفة طبية.

ويحتوي العقار على نفس المكون الفعال في دواء “أوزيمبك”، وهو دواء لمرضى السكري يُقال إنه “خيار النحافة” في هوليوود.

ويحذر الخبراء من أن الدواء ليس حلاً سريعاً أو بديلا عن الأكل الصحي وممارسة الرياضة، ويجب تناوله تحت إشراف طبي فقط.

وتقول صيدليات “بوتس” البريطانية إنها ستكون قادرة على تقديم الخدمة كاملة، من حيث وصف الدواء وصرفه.

كما خصصت صيدليات مثل “سوبردراغ” و”لويدز” صفحات على الإنترنت يستطيع من خلالها الأشخاص تسجيل اهتمامهم بدواء “ويغوفي”.

ومثل أي دواء يمكن أن تكون هناك آثار جانبية ومخاطر.

ويعد الغثيان أو اضطراب المعدة والانتفاخ والغازات من أبرز تلك الآثار الجانبية.

وقال موقع مجلة “فوغ” إن المستخدمين قد يعانوا من “وجه هزيل” في حالة فقدان الوزن بسرعة.

ولم يتحدث تجار التجزئة عن تكلفة الخدمة، بيد أن مسودة إرشادات هيئة التأمين الصحي البريطانية، أشارت إلى أن سعر أربعة حقن جاهزة للاستخدام لمدة شهر واحد تصل إلى 73.25 جنيهاً إسترلينياً.

وتنص الإرشادات أيضاً على ضرورة تناول الدواء لمدة عامين كحد أقصى.

ما هو دواء “ويغوفي” وما مدى فعاليته؟

لابد أن يكون الشخص يعاني من وزن زائد أو سمنة حتى يُوصف له الدواء، بمعرفة الطبيب.

وسوف تبدأ بعض الصيدليات الشهيرة تقديم الخدمة عبر الإنترنت بمجرد أن يصبح العقار، الذي تنتجه شركة “نوفو نورديسك”، متاحاً في المملكة المتحدة.

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ويحاكي الدواء عمل هرمون يعرف باسم “جي إل بي-1″، يجعل الناس يشعرون بحالة من الشبع مع كبح الإحساس بالجوع، فيتناولون كميات أقل من الطعام.

ويستطيع المستخدم حقن نفسه مرة واحدة كل أسبوع باستخدام حقن جاهزة للاستخدام.

وكان عقار سيماغلوتيد قد ساعد خلال إجراء التجارب، التي أجريت مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على إنقاص عُشر وزن الجسم.

بيد أن الخبراء رصدوا أنه بمجرد توقف المستخدمين عن الدواء، فإنهم يستعيدون معظم الوزن.

وقال متحدث باسم شركة “بوتس”: “يصبح الدواء فعالاً لإنقاص مستمر للوزن عند استخدامه إلى جانب نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني وتوفير خيارات صحية لنمط الحياة. وسيكون متاحاً على موقع Boots Online Doctor، المتوقّع إطلاقه في ربيع عام 2023”.

وأضاف: “تتيح خدمة إنقاص الوزن على الإنترنت من بوتس إرشادات للزبائن الذين يشعرون بقلق من تأثير وزنهم على صحتهم. وسيتمكن الزبائن من تحديد العلاج بعد استكمال نموذج الاستشارة الطبية عبر الإنترنت، والذي سيخضع للتقييم من جانب طبيب”.

وقال: “سوف يخضع أولئك الذين يحصلون على الدواء إلى خدمة متابعة ودعم يوفرها موقع Boots Online Doctor طوال رحلتهم لإنقاص الوزن، وسيكون بإمكانهم التواصل مباشرة مع قسم المشورة والدعم المتاح لدى فرق الصيدليات لدينا”.

وقال توم كوين من جمعية “بيت” الخيرية لاضطرابات الأكل: “يجب بيع ويغوفي أو أدوية إنقاص الوزن الأخرى فقط تحت أشد الظروف الممكنة صرامة، مع إجراء فحوص طبية جسدية ونفسية لضمان صحة المرضى بدرجة كافية”.

وأضاف: “يمكن أن تكون هذه الأدوية جذابة جداً للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل لأنها تقدم حلاً سريعاً على ما يبدو، ولكن ثمة مخاطر عالية للغاية تجعل الأشخاص أكثر توعكاً من الناحية الصحية، كما ترسخ أفكار وسلوكيات اضطراب الأكل”.