ما سر الحقنة الغامضة ولماذا تقع الأندية بفخ المحترفين المصابين؟

كشف مسؤول رياضي مطلع وخبير في أندية المحترفين، أن الأندية ما تزال تقع في شرك المحترفين المصابين الذين يحضرون إلى الأردن ويبرمون عقود احتراف رسمية، قبل أن تتكشف عيوبهم وإصاباتهم.

المسؤول وفي تصريح لـ”الغد”، كشف أن مقالب المحترفين الأجانب تتواصل في الأندية المحلية التي لم تتعلم من اخطائها في السنوات الماضية.

وأضاف : وكيل اللاعبين أو السمسار أو المستفيد من الصفقة، يحضر محترفا مصابا، ويقوم قبيل التحاق المحترف بتدريب النادي، بحقنة بإبرة خاصة، تساعده على اللعب والحركة باريحية تامة دون آلم أو ضجر، ما يعجب النادي الذي يسارع لابرام العقد.

ويقول المسؤول المطلع والخبير في هذا المجال: المحترف الأجنبي وبعد زوال مفعول الحقنة، يبدأ بالضجر نتيجة آلم الإصابة، لتكتشف الإدارة لاحقا أنها “شربت المقلب”، وبالرغم من ذلك تحاول جاهدة التكتم على الموضوع، لكي لا تظهر وكأنها ضعيفة أو وكأنها وقعت في الفخ.

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