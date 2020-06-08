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حقن أول إنسان في العالم بجسم مضاد بشري بالكامل ضد كورونا في الصين

منذ ساعة واحدة

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بكين- أعلنت الصين عن تلقي أول مريض صيني حقنة جديدة من جسم مضاد بشري بالكامل يستخدم لأول مرة في العالم في علاج مرض “كوفيد 19”.
وتلقى أول مريض صيني حقنة تحتوي على جسم “مضاد محايد مؤتلف وبشري بالكامل وأحادي النسيلة” بهدف علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
وقالت شبكة تلفزيون الصين في بيان نشرته على صفحتها في “تويتر”، جاء فيه: تلقى المريض الأول في الصين يوم الأحد حقنة من جيه إس 016 جسم مضاد محايد مؤتلف وبشري بالكامل وأحادي النسيلة ضد كوفيد-19”.
وأشارت شبكة التلفزيون الصيني في بيانها إلى أن هذه التجربة تعتبر “أول تجربة سريرية في العالم للجسم المضاد على مشارك بشري بصحة جيدة بعد الانتهاء من الاختبار على الرئيسيات غير البشرية”.
وأعلنت السلطات الصينية عن حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد في البر الصيني، أمس الأحد.
بترا

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