“حقوق الإنسان”: لجنة لوضع معايير اختيار مفوض جديد

هديل غبون

عمان – قرر مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان بالإجماع عدم ترشيح اي عضو من أعضائه لموقع المفوض العام للمركز امتثالا لمعايير الحاكمية الرشيدة وقواعد النزاهة في ادارة شؤون المركز، بحسب بيان له امس. وشكل المجلس خلال اجتماع له مساء أول من امس برئاسة رئيسه ارحيل غرايبة ومشاركة اغلبية الاعضاء عبر تطبيق زووم الالكتروني، لجنة من بين اعضائه لوضع المعايير والشروط والاسس التي سيتم اعتمادها لاختيار المفوض العام.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة “الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد وآثار الحجر وأوامر الدفاع على حقوق الانسان وحرياتهم ما يقتضي تفعيل دور المركز بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بمركز قانوني مكفول بالقانون، ومضاعفة جهوده في هذه المرحلة من اجل رصد الانتهاكات ومتابعة الشكاوى والاتصال مع اصحاب القرار من اجل حل الإشكالات خاصة حماية حقوق الانسان وعدم المساس بحرية التعبير اثناء تنفيذ اوامر الدفاع”.

وأوصى المجلس بضرورة تفعيل دور اللجان التي شكلها ومواصلة اجتماعاتها والقيام بواجباتها عبر التواصل الالكتروني.