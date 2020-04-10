“حقوق الإنسان” يؤكد متابعته قضية البطاينة

هديل غبون

عمان- قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان إنه تابع “قضية توقيف النائب السابق، سليم البطاينة، وتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب وحيثيات التوقيف والاطمئنان على وضعه ومعرفة مكان وجوده، ومن تواصله مع ذويه”.

وأضاف، في بيان أصدره مساء أمس، “أنه على إثر ذلك، قام المركز بالاتصال مع عائلته وطمأنتهم على أوضاعه والتأكد من تواصله معهم”، مؤكدًا أنه مستمر في متابعة أوضاع البطاينة.

ودعا المركز في الوقت ذاته، إلى سرعة عرض أيّ شخص يتم توقيفه على القضاء وخلال المدة المحددة في القانون وإعلامه بالتهم المسندة إليه حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة والتزامًا بالدستور الأردني والمنظومة القانونية الوطنية في هذا السياق، وتمكين الأفراد الذين يتمّ توقيفهم مباشرة من التواصل مع ذويهم للإطمئنان على أوضاعهم.