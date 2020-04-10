“حقوق الإنسان” يؤكد متابعته لقضية النائب السابق البطاينة

هديل غبون

عمان- تابع المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان قضية توقيف النائب السابق، سليم البطاينة وقدّ قام بالتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب وحيثيات التوقيف والاطمئنان على وضعه ومعرفة مكان وجوده، ومن تواصله مع ذويه .

وقال المركز في بيان صدر عنه مساء اليوم الجمعة، إنه على إثر ذلك قام المركز بالاتصال مع عائلته وطمأنتهم على أوضاعه والتأكد من تواصله معهم.

وفي هذا الاطار ، أكد المركز على أنه مستمر في متابعة أوضاع البطاينة.

ودعا المركز في الوقت ذاته، إلى سرعة عرض أيّ شخص يتم توقيفه على القضاء وخلال المدة المحددة في القانون وإعلامه بالتهم المسندة إليه حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة والتزامًا بالدستور الأردني والمنظومة القانونية الوطنية في هذا السياق، وتمكين الأفراد الذين يتمّ توقيفهم مباشرة من التواصل مع ذويهم للإطمئنان على أوضاعهم.

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