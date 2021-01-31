“حقوق الإنسان” يثمن شمول اللاجئين بحملة التطعيم

عمان – ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان شمول اللاجئين بحملة التطعيم الوطني من فيروس كورونا المستجد بصورة مجانية، بما يجسد معاني التضامن الإنساني، ويؤكد أن حماية اللاجئين والمحافظة على صحتهم هو واجب عالمي.

وقال المركز، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن ما قام به الأردن، الذي يعد من أوائل الدول التي قامت بالبدء بإعطاء هذا اللقاح للاجئين الموجودين على أراضيها، يعكس مدى التزامه بالمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وحرصه الدائم على معاملة الموجودين على أراضيه بما يحفظ حقوقهم بصورة متساوية، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

وأوضح أن هذه الخطوة تجسد إيمان الأردن بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تعد إحدى السمات المميزة له ولشعبه ومؤسساته كافة، داعيا المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته في دعم اللاجئين والدول المستضيفة بما فيها الأردن.–(بترا)