“حقوق الإنسان 2019”: ارتفاع إشغال مراكز الإصلاح إلى 145%

هديل غبون

عمان- كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2019، عن زيادة عدد الموقوفين قضائيا، ليصل مجموعهم إلى أكثر من 45 ألف موقوف قضائ، في وقت ارتفع فيه مجموع شكاوى الادعاء بالتعذيب ليصل إلى 130 شكوى، 20 منها سجلت في مديرية الأمن العام، فيما وصلت 110 شكاوى إلى المركز.

وفي مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم للإعلان عن أبرز خلاصات التقرير، قال رئيس مجلس امناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، إن التقرير رصد زيادة في نسبة اشغال مراكز الاصلاح والتأهيل لتصل إلى 145%، فيما ارتفع عدد الموقوفين إداريا إلى أكثر من 37 ألف موقوف.

ولفت التقرير إلى بعد، اعتبره إيجابيا وتمثل في صدور 124 حكما بعقوبات بديلة في العام الاضي، وكذلك تراجعا في قضايا الاتجار بالبشر.

وبخصوص لجنة تقصي الحقائق حول قضية المعلمين، اعتبر التقرير أن السلطات اعتمدت الحلول الامنية بدلا من الحلول التوافقية، وتخلل ذلك غياب للتنظيم الواضح في عملية التفتيش الجسدي داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة، لافتا إلى أن القصور التشريعي كان أحد أسباب تداعيات الوقفة الاحتجاجية للمعلمين.