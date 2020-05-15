حقوق النساء والفتيات والشباب مهددة بشدة بسبب الجائحة

نادين النمري

عمان- أظهرت نتائج تقييم أجراه صندوق الامم المتحدة للسكان في الأردن، أن ما فرض من قيود على المجتمع بسبب جائحة فيروس كورونا، رفع نسبة العنف المبني على النوع الاجتماعي وزاد مخاطر الصحية والنفسية للنساء والفتيات.

جاء ذلك في تقييم للصندوق بالتنسيق مع معهد العناية بصحة الاسرة التابع لمؤسسة نور الحسين ومنظمة البلان العالمية، لقياس تأثير الجائحة على العنف المبني على النوع الاجتماعي والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بين اليافعات في الأردن، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال التقييم؛ إن الوباء والقيود المرتبطة به، زادت من عدم اليقين، والتوتر والمخاطر الصحية والنفسية للنساء والفتيات، اذ تواجه غالبيتهن تحديات عدم المساواة بين الجنسين والتمييز، معتبرا أن حقوقهن مهددة بشدة بسبب الجائحة، وهناك حاجة إلى عمل حازم ومنسق من جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني والحكومة والجهات المانحة، لضمان حماية وتمكين النساء والفتيات في الأردن.

وأظهر التقييم أن نحو 69 % من المشاركين فيه، أن العنف المبني على النوع الاجتماعي، ازداد منذ بداية الوباء.، لافتا الى أن العنف النفسي والجسدي- الذي يرتكبه غالبًا الزوج، أو فرد من العائلة، أكثر الأنواع شيوعاً للعنف المبني على النوع الاجتماعي، ما يؤكده ارتفاع بلاغات زيادة العنف ضد النساء والفتيات.

وبرغم ذلك، بين أن نسبة التبليغات أقل بكثير من الواقع، فالشعور بالعار ووصم الضحايا والضغوط الاجتماعية، يشكل عوائق أمام الإبلاغ عن العنف، كما أن القيود المفروضة على الحركة يعتبر عقبة إضافية.

وتتفق النساء والفتيات على أن الحصول على خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية، قبل تفشي الوباء أقل صعوبة، عما هو عليه في الحظر.

كما أفادت النساء والفتيات اللاتي حصلن على خدمات عن بعد، بأن الخدمة جعلتهن يشعرن بتحسن، برغم أن اللقاءات مع مقدمي الخدمات الرئيسين، بينت أن الخدمات عن بعد ليست بديلاً حقيقياً عن الخدمات التي تقدم وجهاً لوجه.

ووفقا للتقييم الذي شمل 400 يافعا ويافعة من 4 محافظات: عمان، الزرقاء، اربد والكرك، ومخيمي الازرق والزعتري، إذ عبر 71 % منهم عن القلق بسبب الوباء، و78 % من النساء البالغات أعربن عن مستويات عالية من القلق، و10 % لاجئون سوريون، أي باقل بأعلى بنحو 10 % من الأردنيين، في حين أعرب لاجئون من جنسيات أخرى (سودانيون ومصريون وغزيون) عن مستويات عالية منه، فيما أبلغ الفلسطينيون عن أدنى مستوى منه.

وبحسب التقييم؛ فإن 86 % منهم قالوا بأن الوباء يهدد أمنهم الاقتصادي، وقد يؤدي لمزيد من الفقر، وأفاد 55 % فقط من النساء و58 % من الرجال بأنهم قادرون على تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم خلال فترة الحظر.

كما تقل احتمالية وصول النساء والفتيات للأنشطة المدرة للدخل، أو الحصول على المساعدات المادية عبر الفئات العمرية مقارنة بالرجال والفتيان، بنسبة 50 % أو أقل من نظرائهن الذكور.

وابلغت 7 % فقط من الفتيات اليافعات عن تمكنهن من الوصول للأنشطة المدرة للدخل أو المساعدات المادية، مقارنة بـ24 % من الفتيان من العمر نفسه.

وأعرب 88 % من الفتيات والفتيان اليافعون، عن سعيهم لاتباع احد أشكال التعلم عن بعد؛ وقد أبلغ الأردنيون منهم عن مستويات أعلى من التعلم عن بعد مقارنة بالسوريين، في حين أفاد عدد قليل من اللاجئين من جنسيات أخرى بمستويات عالية من أشكال التعلم عن بعد، وقد كانت النسبة للفلسطينيين 50 %.

وأبلغت الفتيات اليافعات ممن يتعرضن للإجهاد لعدم قدرتهن على الذهاب للمدرسة، بأنها تجربة إيجابية، معربات عن قلقهن من أن هذه التغييرات التعليمية ستؤثر سلبًا على مستقبلهن، وأفادت 55 % منهن بأنهن وأقرانهن يقمن بمزيد من الأعمال المنزلية بسبب الوباء وإجراءات الحظر.

كما أفدن بامتلاكهن لمعلومات أقل، عن كيفية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الحظر، مقارنة بالسابق بنسبة 10%.

وبرغم أن وسائل منع الحمل الشائعة والواقي الذكري في الأردن متوافرة في الصيدليات، لكن بيانات التقييم أظهرت بأن الوصول لاستشارات تنظيم الأسرة تأثرت سلباً، مع زيادة بنسبة بين 10 الى 20 % في عدد النساء غير القادرات إطلاقا على الحصول على خدمات تنظيم الأسرة.

من حانبها؛ قالت الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن انشراح أحمد في تصريحات صحفية أن “الصندوق سيواصل تقديم خدماته للمجتمعات المحلية عبر منظمات المجتمع المدني، لدعم الناجين من الاعتداء والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتنويع نهجنا للتكيف مع تعقيدات بيئة العمل بسبب الوباء”.

وأضافت “كما سيعمل الصندوق بالشراكة مع الحكومة الأردنية وجميع شركائنا على ضمان أن تكون الأولوية، التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية كعمل منقذ للحياة في الحجر”.

أما مديرة منظمة بلان انترناشونال – الاردن منى عباس؛ فشددت على اهمية تسليط الضوء على قضايا الفئات الهشة كالفتيات والشابات، فهن لا يواجهن التهديدات الصحية المباشرة التي يشكلها الوباء حسب، بل سيتأثرن أيضًا بشكل خاص بآثاره الثانوية، كما هو الحال أثناء فترة الإغلاق، اذ يكن أكثر عرضة للمعاناة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ولعدم تمكنهن من الحصول على حقوق الصحة الجنسية والإنجابية.

اما مدير معهد العناية بصحة الأسرة الدكتور إبراهيم عقل، فاكد مواصلة المعهد المساهمة بالجهود الوطنية في الاستجابة لتبعات الفيروس، بخاصة توفير الوصول الآمن إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتصدي للعنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة”.