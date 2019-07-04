فياريال (كاستيون) – ستدر الحقوق التي سيحصل عليها نادي فياريال الإسباني نظير انتقال لاعبه السابق رودريجو هرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي، أرباحا قياسية على “الغواصات الصفراء”.

وسيحصل النادي الإسباني على مبلغ وقدره 7 ملايين يورو ، بالإضافة إلى الـ 25 مليون يورو التي حصل عليها قبل عام مقابل انتقال اللاعب إلى النادي المدريدي ، حيث إن عقد اللاعب ينص بحصول فياريال على نسبة 10% من قيمة انتقاله إلى النادي الإنجليزي.

وسيكون رودري من أكثر اللاعبين الذين أدروا أرباحا على فياريال ، متفوقا بذلك على الـ 27 مليون يورو التي حصل عليها النادي مقابل انتقال بابلو فورنالز إلى ويست هام ، والـ 20 مليون يورو التي حصل عليها نظير انتقال سانتي كازورلا إلى ملقا.

يشار إلى أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ، أعلن عن تلقيه خطابا من رابطة الدوري الإسباني “لاليغا” يفيد بأن اللاعب رودريجو هيرنانديز دفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في العقد المبرم بينهما.

وذكر الأتلتي عبر موقعه الرسمي أنه تلقى الخطاب بعدما توجه محامي اللاعب وممثلين عن نادي مانشستر سيتي إلى الرابطة من أجل دفع الشرط الجزائي. (إفي)