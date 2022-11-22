حقيقة اعتزال ميسي بعد الخسارة من السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتزال قائد منتخب الارجنتين ليونيل ميسي.

وانتشر على مواقع التواصل السعودية والخليجية خبر اعتزال ميسي بعد الخسارة المذلة من المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الاولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حالياً في قطر حسب ما نشره موقع “ملاعب”.

ولم يصدر اي تصريح أو خبر رسمي بخصوص رد فعل قائد الارجنتين بعد الخسارة من الاخضر السعودي.

اعترف ميسي أن الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام نظيره السعودي 1-2 الثلاثاء في مونديال قطر، تشكل “ضربة قاسية” و”هزيمة مؤلمة” وفق تصريحاته في المنطقة المختلطة لاستاد لوسيل.

ومنيت الأرجنتين بهزيمة مفاجأة في مستهل مشوارها في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات من المفترض أن تكون الأخيرة لميسي الذي أقر “إنها ضربة قاسية جداً، هزيمة مؤلمة، لكن يجب ألا نفقد الثقة بأنفسنا. هذه المجموعة (من اللاعبين) لن تستسلم. سنحاول الفوز على المكسيك” السبت في المباراة الثانية لبلاده.