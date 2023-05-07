حق المواطنين العرب في الحياة دحر إلى الهوامش

هآرتس

جاكي خوري

7/5/2023



النقاش العام في إسرائيل ما يزال يتركز على محاولات الحكومة السيطرة على جهاز القضاء وعلى الاحتجاج ضدها. من يعارضون الانقلاب النظامي أملوا أن جمهور المجتمع العربي سينضم للمظاهرات، سواء في المدن الكبرى أو في القرى العربية. ولكن فعليا الحضور العربي اقتصر على الأغلب على مشاركة رمزية لمتحدثين عرب، نشطاء اجتماعيين، لا يمكنهم جر جمهور واسع وراءهم. دعوتهم للمساواة الكاملة، ولا نريد الحديث عن انهاء الاحتلال، تجد صعوبة في إيجاد صدى لها في النقاش حول دولة يهودية وديمقراطية.

الجمهور العربي تقلقه اكثر قضية اخرى، التي تتصدر في الفترة الأخيرة نشرات الأخبار وهي “الابعاد المخيفة التي وصل اليها العنف”. حسب متابعة “هآرتس” فانه منذ بداية شهر أيار (مايو) قتل 11 مواطنا عربيا، وفي القرى العربية اضطروا إلى التعود على هذه الاحصائيات المثيرة للقشعريرة، كل يوم تقريبا توجد عملية قتل، لا يوجد مكان آمن بدءا بشفا عمرو في الشمال ومرورا بوادي عارة والمركز وانتهاء بتل شيفع في الجنوب.

الحادثة التي أثارت الغضب الشديد هي الحادثة التي أطلق يهودي من سكان غان نير النار على شاب عربي من قرية صندلة المجاورة وقتله. وزير الأمن الوطني، ايتمار بن غفير، دعا المواطنين مرة أخرى إلى حمل السلاح لتعزيز الشعور بالأمن واحباط العمليات. أول من أمس تم التذكير بأن هذا السلاح يمكن أيضا أن يقضي على حياة إنسان بسبب نقاش تافه. وكأنه تنقصنا النزاعات بين الحمائل ومنظمات الجريمة أو العنف في العائلة.

إن تسلسل أحداث العنف يخلق في المجتمع العربي العجز واليأس وتقريبا عدم المبالاة، التي يبدو أنها أصابت بالعدوى القيادة المحلية والقطرية لهذا المجتمع. الخروج إلى الشوارع والاحتجاج مثلما في العام 2019 لم يعد موجودا على الاجندة. فقد الثقة بالسلطات هو مطلق، كل ما بقي هو الشعور بالامتعاض. فقط في الأسبوع الماضي صدم الجمهور من عملية قتل براء مصاروة من الطيبة وولديها الصغيرين. في اليوم التالي كانت أربع عمليات قتل أخرى. وإذا تحدث الوزراء أمام إيران أو أمام الفلسطينيين عن الردع، فهو غير موجود لدى الرأي العام العربي على الإطلاق. لا يوجد قانون ولا توجد عدالة.

خمسة أشهر و72 ضحية قتل بعد تشكيل الحكومة. نحن نشتاق إلى الأرقام المقلقة من السنة الماضية تقريبا. في ظل غياب أي حوار بين وزارة الأمن الوطني ورؤساء السلطات المحلية العربية فقد دعا أول من أمس رئيس راعم، منصور عباس، إلى تعيين نائب لبن غفير يركز على استئصال هذه الظاهرة، كما فعل نائب الوزير يوآف سغلوفيتش في فترة الحكومة السابقة. في محادثة مع الصحيفة اعترف عباس بأن احتمالية ذلك ضعيفة، لأنه يبدو أن هذا الموضوع لا يشغل بن غفير أو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

احتمالية تأييد راعم للانقلاب مقابل استجابة الحكومة لطلباتها، يريد عباس ازالتها عن الاجندة. “طلبنا للميزانية والامن الشخصي هي مطالب مدنية وسياسية”، قال. “أنا لن اجري محادثات حول صفقة كهذه، ومن يعتقد ذلك فهو منقطع عن الواقع”. في كل الحالات هو يهدئ من يعارضون الانقلاب، وراعم لن توفر شبكة أمان لـ “الاصلاح القضائي” على صيغة الليكود. “هذا لن يحدث. الآن نحن جزء من الحوار لدى الرئيس، واذا كانت هناك تسوية فنحن سنكون هناك ولكننا لن نجري حوار في مسار التفافي”، قال.

في هذه الاثناء الجمهور العربي وممثليه يوجدون في شرك. على خلفية حروب اليهود فان المواطن العربي يجد نفسه على هامش الخطاب العام ويحارب على حقوقه الاساسية في الأمن والحياة. أمامه تقف حكومة منغلقة لا تحسب أي حساب له، ومعارضة هي أيضا لا تسارع إلى تبنيه واحتضانه، بل تهتم باحتياجاتها المحددة.