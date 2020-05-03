حكام الكرة يرفعون وتيرة تحضيراتهم تحسبا لعودة المنافسات

عمان – رفع حكام كرة القدم من وتيرة تحضيراتهم واستعداداتهم، ضمن الظروف المتاحة، تحسبا لاستئناف المنافسات في الأشهر القريبة المقبلة، في ظل الحديث عن إمكانية استئناف الدوري خلال شهر آب المقبل.

وقسم الحكام أنفسهم إلى 4 مجموعات بناء على طبيعة سكنهم؛ حيث ضمت المجموعات حكام عمان والزرقاء وإربد والمفرق.

وبدأ الحكام يتفاعلون مع بعضهم البعض كل ضمن مجموعته من خلال الدخول في حلقات نقاشية حول التعديلات الجديدة في القانون، والقيام بطرح أسئلة والجواب عليها لتعم الفائدة من خلال هذا الحوار الذي يأتي عن بعد وبمختلف وسائل الاتصال المتاحة.

كما نشط الحكام أيضا في التمارين العملية، من خلال استثمار فترة السماح بالتجوال من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، للقيام بالهرولة والركض وممارسة التمارين الاخرى للحفاظ على الجاهزية البدنية.

وأكد المحاضر الدولي في التحكيم، إسماعيل الحافي، أن ما يقوم به الحكام يؤكد حرصهم على ضرورة الوصول إلى مرحلة مقبولة من الجاهزية لحين انفراج أزمة فيروس كورونا.

وأشار الحافي، في تصريح لـ”بترا”، أن تقسيم الحكام إلى أربع مجموعات، وإثراء الحوار بينهم في نقاشات حول التحكيم والحالات التحكيمية وغيرها من شؤون التحكيم، يساهم في الحفاظ على جاهزية الحكام من الجانب النظري، قبل أن يبادروا لتمارين الهرولة ضمن الإمكانات المتاحة، للحفاظ على الجاهزية البدنية.

وأكد أن الحكم الأردني يحظى باحترام وتقدير الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، بدليل الاستعانة به في تحكيم أقوى المباريات، إلى جانب الاستفادة من خبراء التحكيم الاردني في الاشراف على العديد من الدورات والمحاضرات. -(بترا)