حكام الكرة يشاركون في إدارة مباريات دولية وآسيوية وعربية

عمان – الغد – يشارك طاقم حكام دولي اردني، بادارة مباراة جوانجزي الصيني ونظيره اوراوا الياباني، في اياب قبل نهائي دوري ابطال اسيا 23 تشرين الاول المقبل في الصين.

ووقع اختيار الاتحاد الاسيوي على الحكمين أدهم مخادمة حكم اضافي اول، والحكم أحمد فيصل اضافي ثاني، فيما يدير المباراة طاقم حكام من ايران بقيادة علي رضا.

الى ذلك، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم المساعد أيمن عبيدات للمشاركة بادارة مباراة اليمن واوزبكستان بتصفيات كاس العالم، والتي ستقام 10 تشرين الاول المقبل.

كما سيدير الطاقم المكون من ادهم مخادمة، وأحمد مؤنس، محمد بكار، وأحمد يعقوب مباراة الإمارات وأندونيسيا بتصفيات المونديال 10 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل.

فيما اختار الاتحاد العربي الطاقم المكون من ادهم مخادمة، احمد مؤنس، محمد بكار واحمد فيصل لإدارة مباراة الرفاع البحريني واسفي المغربي والتي تقام 1 تشرين الاول المقبل ضمن مباريات بطولة كاس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتم اختيار المقيم ناصر درويش لمراقبة حكام مباراة العراق وهونج كونج بتصفيات كاس العالم يوم 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما سيقوم المقيم عوني حسونة بالاشراف على حكام مباراة فلسطين والسعودية يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر)، بالاضافة لمشاركة المقيمين عبد الرازق اللوزي ووليد ابو حشيش في دورة “فتورو” التي ستقام في دبي خلال الفترة من 5-10 تشرين الأول (أكتوبر)المقبل بمشاركة 61 مقيماً من قارتي آسيا وافريقيا.