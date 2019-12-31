حكام الكرة يواصلون تدريباتهم استعداداً للموسم الجديد

عمان – الغد – يواصل حكام كرة القدم، تدريباتهم الفنية والبدنية، استعدادًا للموسم الجديد 2020، والذي سينطلق كانون الثاني (يناير) المقبل، من خلال بطولة درع الاتحاد.

واجرى الحكام تدريبهم مساء اليوم الثلاثاء 31 على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بمشاركة جميع الحكام الذين وقع عليهم الاختيار لادارة بطولات المحترفين.

وحسب مسؤول الدائرة ناصر درويش، فان تدريبات الحكام ستتواصل في كل من عمان والزرقاء واربد والجنوب، وذلك للوصول للجاهزية المطلوبة قبل بدء الموسم الجديد.