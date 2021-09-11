حكام كرة القدم يرفضون إدارة المباريات في الإكوادور

جواياكيل (الإكوادور) – التزم حكام كرة القدم المحترفين في الإكوادور بوعدهم ورفضوا إدارة المباريات المحددة أمس الجمعة.

إلى أن تدفع رابطة المحترفين وأنديتها – التي هددت بعقوبات – أجورهم المتأخرة للشهور بين مايو/آيار وأغسطس/آب.

وكان هناك حالة ترقب بشأن تهديدات الحكام حيث كان المقرر أن تُستأنف المسابقة أمس، بعد فترة التوقف من أجل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، بمباراة بين تيكنيكو أونيبيرسيتاريو ومانتا.

ونزل لاعبو الفريقين على أرض ملعب بيا فيستا، معقل تيكنيكو أنيبيرسيتاريو، لكن بسبب غياب الحكام انسحبوا منه مرة أخرى.

وبحسب الحكام، لم يتم الوفاء عدة مرات بوعود سداد المتأخرات.

نتيجة ذلك طالبوا بسداد كامل للمبالغ المستحقة التي تقترب قيمتها من المليون دولار.

وأشارت مصادر مقربة من الحكام إلى أنه بمجرد أن تسدد الرابطة المبالغ المستحقة، سيعودون مرة أخرى على الفور لإدارة المباريات التي تم جدولتها، لذلك فإن إذا تم الدفع في الساعات القليلة المقبلة، فسيحضرون في الملاعب لمواجهات اليوم السبت وغدا الأحد.

– (إفي)