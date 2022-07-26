“حكايات من الطين”.. إبداعات خزفية بأنامل الطاهات

أحمد التميمي

إربد- عكست 15 لوحة و15 عملا خزفيا، مذكرات الفنانة التشكيلية مها الطاهات، والتي جسدتها في معرض حكايات من الطين.

واستخدمت الطاهات بلوحاتها المدارس الواقعية والتكعيبية والسريالية والتجريدية، وجميع ألوان الخزف، ومنها: الأكريلك والتزجيج.

واشتمل المعرض الذي افتتحه أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري في مركز إربد الثقافي وبمناسبة احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية للعام الحالي، على لوحات فنية لبيوت إربد القديمة، ومنها بيت “عرار” التراثي، ولوحات للخيول العربية الأصيلة، والتغريبة الفلسطينية، ولوحات مثلت القضية الفلسطينية والواقع المعاش في الضفة الغربية، والطبيعة الجميلة في محافظة إربد.

وجمعت كل لوحة بين أصالة التاريخ وعبق التراث الجميل وملامح السياسة في الوطن العربي، كما نقلت كل قطعة نحتية حكايات من التراث الأردني.

وقدمت اللوحات بين المدارس الكلاسيكية والسريالية، إضافة للواقعية بأسلوب عصري، فتنوعت مواضيع اللوحات، فإحداها تنقل ملامح وأصالة الخيل الأردني، وأخرى تصور “بيت عرار” التراثي، إلى جانب نقل تفاصيل بيوت إربد القديمة وتراث المدينة.

وقد خطت “حكايات من الطين” رسالة القضية الفلسطينية والوحدة الوطنية بين البلدين بألوان الخزف والأكريلك ولمعة التزجيج.

وتقول الطاهات إنها كتبت مذكرات الوطن برسالة فنية خزفية إبداعية تمثلت في معرض “حكايات من الطين”.