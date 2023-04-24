حكايات من 11 دولة يرويها 22 كاتبا لزوار “الشارقة القرائي للطفل”

عمان-الغد- تفتح فعاليات الدورة الـ 14 من “مهرجان الشارقة القرائي للطفل” الباب أمام الأجيال الجديدة والقراء والمهتمين بأدب الطفل، للقاء 22 كاتباً ومؤلفاً متخصصاً في قصص الأطفال وروايات الناشئة، يشاركون من 11 دولة حول العالم، حيث يقدم المهرجان الذي تنظمه “هيئة الشارقة للكتاب “تحت شعار “عقول تتشكل” خلال الفترة من 03 إلى 14 مايو في “مركز إكسبو الشارقة”، برنامجا متكاملا من الورش، والجلسات الحوارية، والفعاليات الإبداعية.

تضم أجندة المهرجان نخبة من أبرز الأسماء منها، الكاتب الأمريكي روس ويلفورد؛ وهو صحفي سابق وكاتب حر ومنتج تلفزيوني حر، حيث عمل على عدة برامج شهيرة، وتم إدراج رواية روس الأولى “Time Travelling with a Hamster” ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة كوستا للكتاب، إلى جانب عدة جوائز دولية.

ويستضيف المهرجان ياسمين وارجا؛ الكاتبة الأميركية حصلت على جائزة الروائي الأكثر مبيعاً بحسب نيويورك تايمز، وقامت بنشر العديد من الروايات.

والكاتبة الهندية “خيرونيسا”، وهي كاتبة هندية للأدب الطفولي، وأكاديمية، وكاتبة مقالات، وهي إيضاً المؤلفة لمجموعة “Butterfingers” (باترفينغرز)، السلسلة الكوميدية الشهيرة؛ وشارون كاميرون، الروائية الكندية الأكثر مبيعاً بحسب نيويورك تايمز؛ والكاتبة الأميركية تشيري جيه. ماينرز، مؤلفة كتاب “Learn to Get Along” الذي يركز على تعزيز المهارات الاجتماعية والحياتية للأطفال.

وتشارك في المهرجان فرانشيسكا مينديز، الدبلوماسية والمؤلفة المكسيكية، التي تعرض تجربتها في تأليف كتاب “لماذا لا يريد فرناندو أن يكبر” الذي يلهم الأهالي بتغيير النظرة السلبية حول مرض التوحد ويحفزهم على مواجهة الصور النمطية للمرض والتعامل مع الطفل المصاب به بإيجابية، تقودهم إلى ابتكار وسائل تربية تساعد في تغيير حياة الأطفال المصابين بالتوحد نحو الأفضل، اعتمادًا على قيم الحب والتفهم.

ويشهد المهرجان أيضاً مشاركة كل من إيلي روبنسون، مؤلفة الكتب والسباحة البريطانية الحاصلة على عدة ميداليات؛ وشيكو نغورو، الكاتبة وصانعة المحتوى الكينية، حيث ستأخذان القُرّاء في رحلة إلى عالم الغموض والأساطير الإفريقية من خلال كتابيهما.

وكما يشارك روس ماكينزي، مؤلف روايات الأطفال الاسكتلندي والحائز على جوائز عدة، أطفال المهرجان شغفه برواية القصص، بينما يقدم د. فابريس جومون، المستشار التعليمي والمؤلف الفرنسي الحائز على جوائز، رؤى قيمة حول ثنائية اللغة والتعليم والتعليم العالي والعمل الإنساني والخيري.

ويستضيف المهرجان ياميني مثنى، مؤلفة كتب الأطفال وخبيرة اليوغا الهندية، وصاحبة كتاب “قوة اليوغا”، الذي يشجع الأطفال على جعل ممارسة اليوغا جزءا من روتينهم اليومي لتعزيز صحتهم البدنية وقدراتهم العقلية، إلى جانب تيموثي نابمان من المملكة المتحدة، مؤلف روايات الأطفال الأكثر مبيعاً عالمياً، الذي ألّف ما يزيد على 70 كتاباً.

ويلتقي جمهور المهرجان مع كلٍ من المؤلفة والناشطة الهندية في الأعمال الخيرية سودها مورتي، صاحبة الكتب الأكثر مبيعًا، والحائزة على عدة جوائز عالمية، مؤلفة كتاب “سحر القصة المفقودة”، والدكتورة فاتسالا سبيرلنغ، الكاتبة الأميركية من أصول هندية، صاحبة الكثير من المؤلفات في أدب الأطفال والصحة.

ومن الأسماء المميزة التي تشارك أيضاً هي آني أوزوالد من الولايات المتحدة، والتي تشغل حالياً منصب نائبة رئيس قسم الكتب والصوتيات في شركة “فرانكلين كوفي”، بينما عملت سابقا مديرة المشاريع للعديد من كتب المساعدة الذاتية الأكثر مبيعاً.

وتضم قائمة المشاركين في المهرجان الزوجين آدان خيمينيز وفيليشيا لو-خيمينيز من سنغافورة، مؤلفا “شارلوك سام”، السلسلة الأكثر مبيعاً عالمياً، التي نُشرت بلغات متعددة، ود. والي أوكيديران، الطبيب والعضو السابق في البرلمان النيجيري، والكاتب الحائز على جوائز عدة، بالإضافة إلى ليلي لاموت من الولايات المتحدة، وبارو أناند من الهند، وشو كوزكي من اليابان، مؤلفي الكتب الخيالية للأطفال الأكثر مبيعاً عالمياً.

ويُشار إلى أن “مهرجان الشارقة القرائي للطفل” يستضيف على مدار 12 يوماً مجموعة متنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية الملهمة التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، فضلاً عن تطوير ملكاتهم الإبداعية والفكرية، بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء العالمية في عالم أدب الطفل.