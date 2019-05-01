حكايات وأساطير ضمن عروض “ليالي المسرح الحر”

عمان- قدمت ثلاثة عروض مسرحية من جورجيا وايطاليا وفلسطين في أمسية اليوم الرابع لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في دورته 14.

جاء العرض الأول من جورجيا وحمل عنوان “بيروسماني”، من إخراج إيلينا ماتسخوناشفيلي، عن حياة وأعمال الفنان الجورجي الشهير نيكو بيروسماني، الذي كان يرسم لوحاته بأسلوب فطري مميز، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومات بطريقة مأساوية في قبو.

ويمزج العرض بين الأداء التمثيلي وفن العرائس لتقديم سيرة الفنان بيروسماني وتكريسه حياته لفنه الذي آمن به، رغم التجاهل وفقدان الدعم اللذين عانى منهما.

وتابع جمهور المهرجان عرضا مسرحيا من إيطاليا، عنوانه “الوهم” لمسرح “صوفيا أمندوليا” التابع لأكاديمة روما وتأليف وإخراج فابيو اومردي، يسلط الضوء على قصة حب تتحول إلى قصة موت، من خلال تضافر الظلال والأداء الحركي الرمزي، وجسد يتحدث عن الموت بطريقة خفيفة، يبعث في الأخير سؤالا مفاده “كيف نتغلب على الشعور بالذنب والحب تجاه أنفسنا وتجاه المحيطين بنا ؟”.

وخلال مسرحية “وهم”، يلج المخرج أومودي هذا العالم الغرائبي، معضدا بطاقات فرقته الشبابية الفتية، فيطلق شرارات البحث والتخيل على عالم ملتبس حسم أمرَه بين الوهم والحلم، بين الحياة والموت، بين الكائن البشري والكائن الكوني الرهيف، وكيف تتوالد في كل كائن كائنات، وكيف تتداخل هذه الكائنات لتصبح عالما آخر، ربما ينتمي لها أو ربما هو في وارد المتخيل والافتراضي، ولعلنا نلمح ذلك بوضوح لا يعوزه أي التباس، في توظيف المخرج لخيال الظل الذي تتجلى فيه منذ بدء العرض، أرواح وأشباه هذه الكائنات، مثل الفراشة والطاووس أو النعامة، وتكوين علائق متعددة من خلالها تأخذنا معها إلى قيم نبيلة تنتمي للحب بأبهى صوره، ثم تتلاشى ليصبح البحث عنها مستجدا، وكما لو أنها في حالة احتضار أو موت، لنكون بعدها في حالة إنعاش بشري جماعي، لهذا الكائن المحتضر أو الميت، ولتتحول أثناءها هذه الكائنات البشرية عبر استقصاء المخرج والكوروغراف لممكنات الإيماءة والصوت والجسد لديها إلى كائنات رهيفة تتماهى في ارتعافاتها النبضية السريعة والموقعة، مع الفراشات، رمز الحب والحياة، مثلما هي أيضا رمز الأثير والقابل للتلاشي والزوال لشدة رقته.

وكان مسرح الحارة من فلسطين حاضرا في المهرجان بدورته 14 بعرض مسرحي بعنوان “مثل ما سقطت الشمس” وهي أسطورة دراميّة، وتحكي الأسطورة قصة أب ينتظر ابنه الذي هرب منذ سنوات ولم يعد، كل غد، يعيش الأب على أمل رجوع ابنه، ويدخل كل من ابنه المعاق وابنة الجيران التي كرست حياتها للاعتناء بأخيها الأعمى والموعودة بالزواج من ابنه الغائب حين عودته في حالة من الانتظار، وفي يوم من الأيام تهب عاصفة قوية على البلد، يهتاج البحر ويسقط الانتظار.

أسطورة درامية أبطالها أشخاص عاديون، يقوم من خلالها مؤلف العمل معتز أبو صالح والمخرج بشار مرقص وطاقم العمل على تفكيك فكرة أسطورة الانتظار.