حكاية أبو محمد والفقر.. أمطار تمتزج بدموع 7 أطفال تخترق البيت المتهالك

حنان الكسواني

عمان – بين أزقة مخيم الشهيد عزمي المفتي (الحصن) تقطن أسرة أبو محمد في منزل متهالك البناء، بجدران متصدعة وسقف تبرز منه قضبان الحديد، وتتسرب منه مياه الأمطار التي تتلقفها أرض المنزل الباردة، وتمتصها بضع قطع أقمشة بالية لعلها تجفف كل نقطة مياه قبل أن تلامس أقدام أطفاله السبعة العارية.

ولم يكتف أبو محمد بتلك الأقمشة لحماية أطفاله من قطرات المطر، بل وضع على الأرض “طشت” بلاستيكيا لجمع مياه الأمطار الممزوجه بقطرات دموعه على وضعه الاجتماعي والصحي، بعد أن أصيب بعدة جلطات وريدية في قدمية وأخرى طالت رئته.

هذه الجلطات المتكررة حولت معيل الأسرة الوحيد أبو محمد من إنسان قادر إلى “عاجز”، بعد أن كان يعمل في مهنة “القصارة”.

وأسرة أبو محمد تعتبر من إحدى مئات الأسر التي تبحث بلا كلل عما تسد به رمق أبنائها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بها وتجعلها معتمدة على المعونة الوطنية وبعض الطرود الغذائية من جمعيات خيرية.

وفيما باتت أسرة أبو محمد تنام على وقع الأمطار، تتعالى أصوات بطون خاوية معلنة عن جوع لا يسكتها سوى الحلم بكسرة خبز وطعام دافئ.

أما المدفأة الوحيدة في البيت التي تنبعث منها رائحة “الكاز”، فتسببت بحساسية لأطفال أبو محمد، لكنه يرفض التنازل عنها لأنها تمثل الحل الوحيد للشعور بالدفء أيام البرد القارس.

وهذه المدفأة تعلن بين فترة وأخرى عن تمردها عندما يقرر أبو محمد تعبئتها بالوقود بدينارين، فقد تعودت على “دينار واحد” مقابل كمية بالكاد تلامس فتيلة الكاز بحسب أبو محمد لـ”الغد”.

وكأنه مشهد تلفزيوني درامي وليس واقعيا، عندما ينتظر أطفال أبو محمد انطفاء شعلة المدفأة وحدها، فيهرولون بلا تردد نحو أغطية صوفية يصطفون تحتها ملتصقين بأجسامهم النحيلة، لعلهم يستمدون الدفء من حرارة الوعود بأن هذا الفقر المدقع سيزول يوما.

وتتقاضى هذه الأسرة العفيفة، 200 دينار شهريا من صندوق المعونة الوطنية، وهو مبلغ بالكاد يسد التزاماتها بعدد أفرادها الكبير، حيث تضطر إلى توزيعها على شراء الخبز والفواتير الشهرية، وعلاجات ابنة أجريت لها عملية قلب مفتوح وعمرها لم يكن يتجاوز الشهرين.

“اسم ابنتي نعمة، وهي نعمة من الله حتى لو خلقت بتشوه خلقي” بحسب أبو محمد، لكن ما يسبب الألم له أنه غير قادر على تكاليف مراجعتها لمستشفى الملك عبدالله المؤسس، بحسب والدها الذي أوضح ان “التحويل الطبي من مركز صحي شامل أو مستشفى حكومي الى مستشفى الملك عبدالله لا يشمل سعر المراجعات التي تصل كلفتها إلى 15 دينارا، فضلا عن نفقات المواصلات.

ولا تتوقف معاناة أبو محمد عند هذا الحد، بل إن شريكة حياته مصابة بمرض تضخم الكبد، وبألياف رحمية، بحسب تقاريرها الطبية، لكنها حتى الآن تكتفي بتناول مسكنات الألم فقط.

وفي المخيم عادة حميدة، إذ ما يزال الترابط الاجتماعي يزين المكان، بحسب أبو محمد، إذ يتذكر الجيران بعضهم البعض بالطعام والمؤونة، بطريقة تحفظ ماء الوجه، وحتى لا يشعر الأطفال بالعتمة نظرا لتراكم فواتير الكهرباء على هذه الأسرة، حيث تعاطف جار أبو محمد معه وعمد إلى “مد سلك كهرباء ولمبة” إليه، لكنه يخشى أن يتمزق هذا الحبل يوما، بسبب غلاء أسعار الكهرباء التي تثقل كاهل أبو محمد وجاره، وكل مواطن أردني يزيد استهلاكه في فصل الشتاء ليبعد عنه شبح الظلام.