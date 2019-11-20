“حكمة فينتشرز” تقود الجولة التمويلية الأولى للاستثمار في “الذكاء الاصطناعي”

عمان- أعلنت “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.”، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات (الرمز في سوق لندن المالي:HIK وفي سوق ناسداك دبي:HIK وفي أسواق الأدوية المتاحة بدون وصفة: HKMPY)، عن نجاح ذراعها الاستثماري “حكمة فينتشرز” في قيادة جولة تمويلية تجاوزت قيمتها التمويل المطلوب وبلغت 5.6 مليون دولار كندي منحت لـ “مختبرات ونترلايت Winterlight Labs Inc.”، بمشاركة كل من “فيرست ستارت فينتشرز First Star Ventures “، و”باسفيك هيلث فينتشرز Pacific Health Ventures” والمستثمر الحالي “جراي سكاي فينتشرز بارتنرز Grey Sky Venture Partners”، وغيرها من الشركات الاستثمارية.

وتعمل “مختبرات ونترلايت”، ومقرها تورنتو، كندا على تطوير تقنية ذكاء اصطناعي تجمع بين اللغويات الحاسوبية، وعلم الأعصاب الإدراكي، والتعلم الآلي، لمساعدة مزودي الرعاية الصحية على تقييم صحة المريض الإدراكية وتحليلها بما في ذلك الذاكرة ومهارات التفكير والاستدلال، عبر التقاط علامات صوتية من مقتطفات كلام قصيرة على جهاز لوحي.

ومن خلال عينة كلام طبيعي لمدة دقيقة واحدة، يمكن لمنهجية “مختبرات ونترلايت” الجديدة الكشف عن العديد من الاضطرابات النفسية والإدراكية، مثل الخرف وفقدان القدرة على الكلام (الحبسة)، ومن ثم مراقبة فعالية العلاج المقدم