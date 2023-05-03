حكمت الثقافة تدعم نشاطا لمدرسة الأميرة عالية في اللوبيدة

بمبادرة من“حكمت الثقافة” وهي إحدى مبادرات مؤسسة الجود والتي تعمل وتتعاون مع الجميع من أجل تعزيز مكانة جبل اللويبدة ليكون وجهة أولى للثقافة والإبداع في عمَان؛ نظمت مدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات في اللويبدة مسابقة ثقافيه عائلية خلال شهر رمضان شملت الأمهات والطالبات باسم (سنبلها في رمضان) وذلك على مسرح المدرسة.

ماهر قدوره قال، إن مبادرة حكمت الثقافة تؤكد أهمية دور المدرسة في زراعة و ترسيخ وبناء الفن والثقافة في عقول ومخيلات أطفالنا منذ بداياتهم الأولى لتكون نشأتهم مبنية على حب الفن والثقافة منذ الصغر، وليصبح ذلك متجذراً في شخصياتهم ويساهم في رقيهم الفكري عندما يكبرون.

وأضاف قدورة أن ذلك يتم بأساليب وطرق عدة منها المسابقات ونوادي التصوير والمسرح والموسيقى والغناء والفن، وجميعه مقترن بدمج الأهل مع أبنائهم الطلبة بمختلف هذه الفعاليات.

و أكد قدورة على ضرورة تفاعل الآباء والأمهات مع مختلف هذه النشاطات ، مع التركيز بصورة خاصة على ضرورة مشاركة الآباء بشكل أكثر فاعلية في هذه النشاطات وبشكل دائم .

و كانت الفعالية بإشراف من معلمة التربية الرياضية أزاهير سليمان التي قامت بتحضير وتجهيز المسرح من أدوات رياضية وأسئلة وهدايا وبطاقات الفعالية وأساليب وطرق طرح الأسئلة، وتم تجهيز ملف خطة العمل كاملا ليتم توثيقه، وقد أبدى الحضور تفاعلا كبيرا من خلال المشاركة والحماس والتنظيم والسرعة بالإجابة على الأسئلة.

وحصلت الفائزة بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 100 دينار اردني، حيث أقيمت المسابقة بحضور أهالي طالبات الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع ليومها الأول. وبين أهالي طالبات الصفوف الخامس والسادس والسابع في يومها الثاني، وقد تضمنت الأسئلة المواضيع الدينية والثقافية والعلمية والرياضية والجغرافية والتاريخية.

بدورها قامت مديرة المدرسة ابتسام رمضان الشيخ بشرح تقديمي مسبق للمتسابقات عن أهمية المسابقة وفكرتها وكانت متابعه لفقرات المسابقة بشكل كامل ومراقبة للتصفيات بين الأمهات وقامت بتكريم الحاصلات على المركز الأول في اليومين وتسليمهن الجائزة المالية المقدمة من حكمت الثقافة .

حيث فازت والدة الطالبة زينه يوسف من الصف الأول وجدان عقل وكان فوزها عن فئة الصفوف الأربع الأولى.

وفازت والدة الطالبة عروبه مجد المحادين من الصف السادس انجلا عطالله الحباشنة عن الفئة الصفوف الخامس والسادس والسابع.

ومن اللوحات الإنسانية المميزة التي رافقت فعاليات المسابقة أبدت والدة الطالبة أصال السيدة نشادر فرحتها بالمشاركة وأكدت على اثر هذه المشاركة على ابنتها داخل المدرسة

الطالبة هبه بكر عوده ولدى سؤالها عن رأيها بالمسابقة قالت لقد أقنعت والدتي بالحضور للمدرسة والمشاركة بالمسابقة وكانت متحمسة جدا وتطلب مني أن أجيب على الأسئلة معها

ووجهت إدارة المدرسة الشكر للداعم المتميز لكل عمل مختلف ومبدع مبادرة حكمت الثقافة التي سمحت بتنفيذ المسابقة والشكر كذلك لفريق العمل.