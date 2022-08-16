حكم يلجأ إلى خدعة للتستر على الفار في الدوري الألماني

برلين – اعترف الحكم دينيز آيتكين باللجوء إلى خدعة للتستر على مراجعة تقنية حكم الفيديو (فار) للعبة ما وتجنب شعور المشاهدين بالملل بسبب توقف اللعب.

جرت الواقعة خلال افتتاحية البوندسليجا بين آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ، التي انتهت بفوز كاسح للعملاق البافاري 1-6.

وقال الحكم “كان هناك موقف في بداية الشوط الثاني حيث تبين وجود ركلة جزاء. احتسبت ضربة ركنية وأبلغني مسئولو الفار بالانتظار كي يتحققوا من حدوث مخالفة داخل المنطقة”، في تصريحات أدلى بها لمجلة (كيكر).

وأضاف “لم أكن أريد أن ينتبه الناس كما أنني لم أرغب في التأثير على المباراة والأجواء. لذا ذهبت إلى حيث كان اللاعبون متجمعين وأمرت أوباميكانو بأن يتوقف عما يفعله”.

وأجاب اللاعب وسط دهشته بأنه لم يفعل شيئا، فرد عليه آيتكين قائلا “أعرف، لكنني بحاجة لبعض الوقت”.

وروى آيتكين هذه الرواية بعد الجدل الذي أثير عقب مراجعة استغرقت وقتا طويلا للعبة في لقاء البايرن وفولفسبورج وانتهت بإلغاء هدف لساديو ماني كان سيعني تقدم أبناء ميونخ بثلاثية نظيفة، بسبب اشتراك توماس مولر في اللعبة بينما كان في وضعية تسلل. – (إفي)