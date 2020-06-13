حكومة الأرجنتين تسمح بعودة رياضييها الأولمبيين إلى التدريبات

بوينوس آيرس – وقعت حكومة الأرجنتين مرسوما عاجلا يسمح للرياضيين الأوليمبيين بالعودة إلى تدريباتهم ويستبعدهم من الخضوع للحجر الصحي المفروض نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد الساري في البلاد منذ 20 آذار (مارس) الماضي.

وسمح مرسوم وقعه رئيس مجلس الوزراء سانتياجو كافييرو ووزير الصحة خينيس جونزاليز جارسيا باستئناف الرياضيين تدريباتهم لخوض دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

وتشهد الأرجنتين ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد التي بلغت الجمعة 1391 حالة اصابة و20 حالة وفاة.

ويشمل هذا المرسوم في البداية الرياضيين الذين يملكون جواز سفر أوليمبي، لكنه سيمتد بعد ذلك إلى من يمكن أن يتأهلوا إلى أوليمبياد طوكيو الذي سيقام بين 23 من يوليو/ تموز المقبل والثامن من آغسطس/ آب المقبل في العاصمة اليابانية.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الأوليمبية في الأرجنتين في الأيام المقبل مرسوما تكميليا جديدا يسمح بتوجه الرياضيين إلى المدن التي لا تشهد تكدسا في السير. (إفي)