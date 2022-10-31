حكومة بن غبير يمكنها تغيير القواعد

يديعوت أحرونوت

بقلم: عيناف شيف

يحاول الكثيرون أن يفهموا كيف يحصل أن قائمة بقيادة النائبين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غبير توجد على شفا إنجاز انتخابي مذهل: الحزب الثاني في حجمه في كتلة الليكود والثالث في حجمه في الكنيست. وعلى فرض أن الانتصار الكبير في حياة بنيامين نتنياهو المهنية سيتحقق أيضا بفارق بضعة مقاعد (بين 31 و 63 بالكتلة التي بقيادته)، فان القوة التي ستمنح لهذين الاثنين تكاد لا تكون محدودة. لا يهم من ستؤلمه بطنه ومن سيتفجر رأسه في الطريق إلى صندوق الاقتراع: هذا هو معنى التصويت.

رد الفعل التلقائي، ان لم نقل الشرطي، هو التصويت بقرف ويأس من السياقات السياسية والاجتماعية التي سمحت بذلك، بمساعدة رئيس اسناد الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام التقليدية. هذا ما فعله مثلا عراد نير، في الحدث الذي أدى الى بيان استنكار شاذ من جانب اخبار “كيشت”. فقد “أفاد” بنتائج استطلاع مشيرا إلى الحقائق التي لا تتعلق الا بقسم من المرشحين. بمعنى أن ما اراده حقا هو أن يقول أن خيار المشاركين في الاستطلاع عليل ومشوه. هذا ليس فقط الشكل المناسب للتقارير الصحفية (بخلاف موقف التحليل والتفسير)، بل انه ليس ذكيا: فلا يمكن أن نتعلم من هذا شيئا عما يحرك الاختيار فما بالك التصدي له.

بالفعل، فان التصويت لبن غبير هو ضمن امور اخرى اعراب عن التأييد للعنصرية، تقييد الديمقراطية وتغيير فوري لقواعد اللعب. ولكن يجدر السؤال اذا ما كان ما يقف خلفه، على الاقل في اوساط بعض من المقترعين هو ليس بالضرورة الاجندة بل النهج ايضا: بن غبير، مثل الشعبوي اللامع اياه، يبث ببساطة بكفاءة في أن عنده كل شيء سيبدو مختلفا – “الحوكمة”،، “حماية جنود الجيش” وما شابه. بن غبير في مواضيع الامن، وكذا سموتريتش في مواضيع جهاز القضاء، يتجولان في الاستديوهات وفي شوارع البلاد مع عصا طويلة ذي “الاعداء” وجزرة لا تقل طولا لـ “الموالين”، وكأنه بعد خمس دقائق من ترسيم حكومتهما سيقف الواقع على شرفهما صامتا.

وعليه فمن المهم أن نتذكر بان الواقع لا يرقص حسب اي ناي. مثلما هي “حكومة التغيير” لم تنجح في الوصول الى تفاهم مع الواقع فقط بسبب انها فصلت نتنياهو عن الحكم، فان حكومة بن غبير ايضا ستكتشف بانه لعلها حطمت التعادل لكنها لم تحطم الحقيقة. هذه حكومة بالتأكيد قادرة، برعاية التفويض الذي قد يمنح لها، ان تخصي جهاز القضاء وبالتأكيد أن تحدث خطوات بعيدة الأثر في الضفة الغربية. لكن مثل هذه الحكومة أيضا ستدفع ثمنا على الاحتلال: امنيا، سياسيا، اقتصاديا وبالتأكيد اخلاقيا. كما أن الاقتصاد لن يخلق نفسه من جديد فقط على شرف حكم لا يعمل على منح مؤهلات معينة لرجال الحريديم كي يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل. وكذا أزمة المناخ لا يهمها ما يحصل أو لا يحصل إذا ما جلس بن غبير في الكابينت.

ففي النهاية، من خلف الكلمات الكبرى والإعلانات المتفجرة والطاقة الجارفة للجماهير، حتى بن غبير الحالي وابن بن غبير الذي سيأتي بعده (ويدعي بالطبع بان الأصلي كان زائفا) لا تقف فوق الطبيعة. ومن اعتقد بان بن غبير “سيعالج” التحديات الهائلة باساليبه المميزة دون أن يكون لهذا آثار فلينتظر إلى حالات مشابهة في أرجاء العالم وسيتبين بان وهم القوة الذي يسوقه أناس مثله، حتى لو كانوا يؤمنون به (وهذا أيضا ليس مؤكدا) هو كالمروحة النشطة: يمكن لهذا أن يكون لطيفا إلى أن يتسلل الوحل إلى الداخل.