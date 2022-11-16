حكومة جديدة.. فرصة لاستراتيجية بعيدة المدى

إسرائيل هيوم

بقلم: ليلاخ شوفال 16/11/2022

على مدى 16 دقيقة طويلة نجح منفذ واحد في تنفيذ حملة قتل لم نر لها مثيلا منذ فترة طويلة. المنفذ ابن الـ 18 من سكان قرية حارس، وصل الى موقف الحراسة، طعن حارسا مدنيا وواصل حملة القتل. الحارس الثاني الذي كان في المكان لم يطاردة بل فقط اطلق النار نحوه في الهواء وتوجه لمعالجة رفيقه.

حقيقة أنه لم يحيد اتاحت للمنفذ ان يصل الى محطة وقود، يقتل مدنيين اثنين، يسرق سيارة، يدهس مواطن آخر وقف في هامش الطريق، يصطدم بالسيارات ويسافر عكس اتجاه الحركة. وفقط بعد دقائق طويلة، حين قرر المهاجم الفرار على الاقدام من سيارته بسبب أزمة السير التي نشأت في المكان، نجح جندي من الجيش الاسرائيلي بتحييده.

واضح منذ الان انه لو كان الحارس المدني حيد المهاجم في الثواني الاولى من الحدث لمنع كل تسلسل الأحداث الرهيبة. السؤال لماذا لم يطارده الحارس المدني اياه فيحيده، على اي حال سيفحص في الأيام القادمة بشكل أدق. مسألة مقلقة بقدر لا يقل هي حقيقة أنه كان للمنفذ ابن الـ 18 تصريح عمل في المستوطنة. من يعمل في مستوطنة لا يجتاز ذات الفحوصات الامنية المعمقة التي يجتازها من يحصل على تصريح عمل في داخل الخط الاخضر، ومع ذلك فقد اجتاز فحوصات امنية اساسية من الشاباك ومن دائرة الامن في الادارة المدنية، ولم توجد بالنسبة له مؤشرات أمنية. في جهاز الأمن درجوا على التباهي في أن عدد الفلسطينيين من حملة تصاريح العمل ممن ينفذون العمليات هو صفر. وبالتالي كل حدث كهذا يجب أن يشعل ضوء احمر.

لكن يجب أن ننظر الى العملية امس بشكل اوسع قليلا. حملة القتل الاجرامية جاءت بعد ثلاثة اسابيع بلغ فيها جهاز الامن بالذات عن انخفاض في عدد احداث العنف.

مثلما بعد كل عملية، فان التخوف الاكبر الان هو من عمليات تنفذ بالهام من العملية “الناجحة”، وموجة العنف التي كانت في ميل خبو معين، ترفع رأسها مرة اخرى. الاجواء المشحونة على اي حال في المناطق قابلة للتفجر جدا، وبخاصة عندما نضيف الى ذلك عدد القتلى الفلسطينيين الكبير هذه السنة، التحريض في الشبكات الاجتماعية مع التشديد على التك توك وانعدام الحوكمة الواضح من جانب السلطة الفلسطينية.

العملية وقعت في اليوم الذي ادت فيه كنيست جديدة في اسرائيل اليمين القانونية.

قريبا، كما يخيل، ستؤدي في اسرائيل اليمين حكومة جديدة ايضا ستضطر هي الاخرى لان تعنى بمسألة العنف الفلسطيني. رغم الكلمات الكفاحية التي سمعت في مقاعد المعارضة التي قريبا ستصبح الائتلاف، معقول الافتراض بان حكومة نتنياهو الجديدة ايضا لن تغير بشكل دراماتيكي سياسة الجيش الاسرائيلي في المناطق، مثلما هو الحال دوما، ما يرى من هنا لا يرى من هناك.

هنا المكان لان نذكر انه في العام 2015 ايضا، حين كان نتنياهو رئيسا للوزراء، في اثناء موجة العمليات الكبيرة التي تلقت اسم “انتفاضة السكاكين”، عمل جهاز الامن بشكل مشابه نسبيا لطريقة العمل التي تتخذ الان: استخدام خطابية قتالية، خطوات هجومية مقنونة وأمل في أن تخبو الاحداث من تلقاء ذاتها في هذه المرحلة او تلك.

في جهاز الامن يردون ردا باتا الدعوات لحملة واسعة في المناطق على نمط السور الواقي 2، انطلاقا من الفهم بان الوضع في المناطق الان مختلف جدا عن ذاك الذي كان في العام 2002 إذ ان الجيش يمكنه ان يعمل في كل مكان يرغب فيه بحرية كبيرة بما يكفي.

في صالح نتنياهو يقال انه سبق أن اثبت في الماضي بانه من الناحية الامنية هو بشكل عام معتدل جدا ومتوازن، ومعقول جدا الافتراض بانه سيتطلع الى مواصلة هذا الخط الان ايضا. حكومة جديدة هي ايضا فرصة لاستقرار استراتيجي يسمح ربما بمواجهة التحديات الامنية بشكل متوازن وبعيد المدى.