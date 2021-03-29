حكومة ضيقة

يديعوت آحرونوت

بقلم: رونين منليس* 29/3/2021

في تشرين الثاني 2020 رفعت لوزيرة الشؤون الإستراتيجية أوريت فركش هكوهن بحكم منصبي مديرا عاما للوزارة دراسة شاملة توصي بدمج عدة وزارات حكومية وهيئات أخرى وإلحاقها بوزارة قائمة. للأسف لم يسمح القرار بالخروج إلى الانتخابات بعمل ناجع لتحقيق الخطوة – وفي أعقاب ذلك قررت الاستقالة – ولكن العمل غطى على حقيقة أنه اهمل على مدى السنين الانشغال بالمسائل الاساس للسلطة التنفيذية: مبنى الحكومة ومجالات انشغالها. والمسألة لا تتعلق فقط باقامة حكومة “نحيفة”، بل بفحص عميق لمجالات انشغالها وتحققها بالشكل الأكثر فاعلية.

رغم أهمية هذه المسألة فانه لم يكن ابدا مريحا الانشغال بها: قبل الانتخابات يتركز جل الاهتمام على إقناع المقترعين، وبعد تشكيل الحكومة يكون واضحا للجميع ان الحكومة التواقة للحياة لن تختار الانشغال بهذه المسألة ولن تقلص بمبادرتها عدد اعضائها. عمليا، تكون فترة المفاوضات الائتلافية – التي ندخل الان اليها – هي الوقت الاكثر مناسبة لمسيرة مهنية في هذا الشأن، اما عمليا فاننا اعتدنا على أن تنشغل الاطراف بتلبية مطالب الاطراف للحصول على المناصب وليس بالتفكير المهني في مصلحة مواطني دولة اسرائيل.

وصلت الحكومة المنصرفة الى عدد لا يمكن تصوره من 36 وزيرا و 16 نائب وزير، ومع نهاية حياتها القصيرة تبين لنا ايضا بان عدد الوزراء ليس ضمانة لاستقرارها – بل العكس. فنقيصة كثرة الوزارات تتضمن الانفاق على صيانتها، والذي حسب معطيات وزارة المالية يصل الى مليار شيكل، تقليص عدد اعضاء الائتلاف الذين يكرسون وقتهم لعمل الكنيست والرقابة على عمل الحكومة، تعميق البيروقراطية بين الوزارات، استثمار مقدرات كثيرة جدا في معارك المسؤولية بلا صلاحيات، عدم القدرة على تنفيذ اجراءات بعيدة المدى فيما انه في كل عدة سنوات تنتقل هيئات ذات اهمية من وزارة الى اخرى، وكذا استغلال الوضع من اصحاب المصلحة لغرض خلق استثمارات حكومية مزدوجة وغير منسقة. ان احد امتيازات رئيس الوزراء المنتخب هو القدرة على أن يقرر عدد اعضاء حكومته والاشارة الى مجالات العمل التي تكون في اساس عملها، وهذه يمكن أن تجد تعبيرها ايضا في تعيين وزراء ينشغلون في ذلك – ولكن لاسفنا اعتدنا على ألا تقوم هذه العملية على اساس المسألة الجوهرية في تنفيذ اهداف الحكومة او نجاعة وتحسين عملها.

حتى لو لم نكن اعتدنا على ذلك، حذار علينا ان نقع في الخطأ: ففي قلب عملية تشكيل الحكومة يجب أن تكون المسائل المركزية التي ينبغي أن تتركز عليها جهودها وما الشروط المثلى التي تسمح لها بالعمل لتنفيذ سياستها. في هذه العملية العميقة ينبغي طرح اسئلة اساسية سواء عن الوزارات القديمة وذات التقاليد أم عن الوزارات الجديدة. وسلة الادوات التي توجد تحت تصرف فريق فحص كهذا لا تتلخص في فتح أو اغلاق الوزارات، وهي تتضمن دمج وزارات ذات مجالات اهتمام مشابهة، تعيين عدد من الوزراء في الوزارات القائمة، الاستخدام الاكثر صحة لعدد نواب الوزراء وتحديد مسؤولية عرضية لوزراء الحكومة لا تفترض بالضرورة اقامة وزارات حكومية مختصة. على مدى السنين جرى تنفيذ اعمال مختلفة في هذا الموضوع، سواء في الجانب الاقتصادي أم في الجانب المهني، والبنية التحتية لتنفيذ خطوة سريعة لفحص هذه المسألة موجودة.

الان بالذات، من السليم عمله إلى جانب إقامة فريق المفاوضات، أن يقرر من يكلف بتشكيل الحكومة أن يشكل طريقا مهنيا يقدم له توصيات سريعة لمبنى حكومي ناجع – مقلص في حجمه وناجع في عمله. حتى لو استغرقت عملية التنفيذ الكامل لهذه التوصيات زمنا طويلا، فهذا هو الوقت للبدء بها. سيكون في ذلك مؤشرا إلى تجديد الثقة بين الشعب ومنتخبيه.

*عميد احتياط، مدير عام وزارة الشؤون الإستراتيجية والناطق العسكري سابقا