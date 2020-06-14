حكومة نتنياهو تشرع بعملية بناء مستوطنة ترامب في الجولان المحتل

تل ابيب – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن شروع حكومته ببذل جهود عملية في سبيل إقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد مكتب نتنياهو، في بيان له، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح في مستهل جلسة الحكومية الأسبوعية، اليوم الأحد “سنبدأ اليوم باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة هضبة ترمب في الجولان”.

وذكر نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي تكريما لقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في أيار العام الماضي، في إجراء يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص على أن الجولان أرض سورية محتلة. وكانت الحكومة الإسرائيلية نظمت العام الماضي مراسم احتفالية لتدشين المستوطنة الجديدة، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوات عملية في سبيل إقامتها.

–(بترا)