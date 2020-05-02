حلاوة الخرافة ومرارة الحقيقة: (في زمن كورونا)

الأستاذ الدكتور حمود عليمات

يمكن القول إن الانسان كائن استفهامي استعلامي دائم السؤال عن “لماذا”. فهو مذ كان طفلا صغيرا ينطق، وهو يسأل هذا السؤال وبإلحاح شديد قد يثير حفيظة الوالدين وغيرهم. ولا يسأم الانسان من هذا السؤال. ففي اعماقه شوق ليعرف لماذا وليفهم سر الوجود وتعقيداته. ولا يرتاح الانسانمن حيرته إلا اذا وجد إجابة ترضيه وتعيد الاتزان الادراكي المضطرب في اعماقه، حتى لو كانت الإجابة غير علمية وغير منطقية.

وفي سياق الازمات او الكوارث او الاحداث الكبرى فإن تساؤلات الانسان تزداد بحثا عن تفسيرات وتعليلات. ذلكلأن الغموض وعدم الشعور بالأمان يدفعان الانسان للبحث عن إجابات تعطيه شعورا بالأمن والاطمئنان الداخلي. فكلما كان الانسان اقل شعورا بالأمان كلما كان اكثر بحثا عن إجابات وربما أكثر تصديقا للأكاذيب والخرافات المريحة وربما نكرانا وتجافيا للحقائق المرة. ولهذا ينزع الانسان نحو أحلام اليقظة كي يحل المشكلات ويحقق الأمنيات والطموحات المستحيلة في الواقع.

وفي ازمة كورونا طرحت مثل هذه الأسئلة ولا تزال تطرح. فقد احيط بجائحة كورونا جائحة أخرى مصاحبة من التفسيرات والتناقضات والشعوذات والتي تطوع بها الكثير من الناس من مختلف المشارب والتخصصات والتعليم. وفي بداية انتشار هذا الوباء فقد كان الغموض هو السمة الغالبة مترافقا مع الخوف والرعب من هذا القاتل الخفي. في هذه الأوقات العصيبة إنسانيا جاءت التفسيرات والتحليلات الفورية استجابة لشوق وعطش الجمهور لتفسيرات تريح النفس وتبعد عنها شبح الجهل وتبعد عنها شبح احتمالية الإصابة بالمرض. وهنا جاءت الكثير من التفسيرات والتحليلات حول الأسباب والمسببات، والعلاج، ولماذا هذا الوباء؟ هل هو عقاب للمذنبين، وتنيبه للغافلين؟ وما دور الصين فيه ونظريات المؤامرة أو وقائع مسيرة التاريخ الإنساني؟؟ وإضافة الى ذلك تبرع الكثيرون بطرح علاجات تقليدية وشعبية ومن أناس يشغلون مواقع علمية ومؤسسية، ولكن ما تقدموا به شيء لا يكاد يصدقه الخيال المعقول. كيف لهؤلاء ان يقدموا مثل هذه الترهات المتهافتة، يقدمونها على رؤوس الاشهاد بفرح المنتصرين على جائحة كورونا التي تعجز عن مواجهتها كبرى المؤسسات العلمية في العالم. ويقوم هؤلاء بتقديم العلاجات والحلول الجاهزة؟؟؟ فيصدق على هؤلاء قول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وذو الجهالة في الشقاوة ينعم.

لماذا ينحو الانسان بعيدا عن التفسيرات العلمية المنطقية للأحداث؟ وإن لم يتمكن من تفسيرها علميا، على الأقل يلقى عليها ظلالا من الشك العلمي؟ هل الانسان مغرم بالغرائب والعجائب والتفسيرات البعيدة؟ هل هذه التفسيرات فيها لذة عقلية وتخدير شمولي يبدد القلق والشك العلمي؟ هل الناس مشدودين نحو الغرائب والأمور غير المنطقية التي تجلب لهم السعادة او الفرح او حتى الربح المادي حتى لو لم تكن في حدود المعقول.

كيف نفسر وقوع اعداد كبيرة من الناس من مختلف الثقافات والمهن في براثن محتالين قد يكونوا منخفضي التعليم والثقافة والخبرة – في ظواهر البورصات والخدع الاستثمارية التي تتكرر في دورات تصيب المجتمعات الإنسانية كافة؟ خدع فيها إغراء في الحصول على أرباح تقع خارج نطاق المعقول والعرف ومع ذلك لا يساورهم شك في أنها مقدمة لمرحلة من مراحل الخداع التي تتكرر؟؟ وتعاد الكرة مرات عديدة.

وفي جائحة كورونا، ربما يكون من عوامل هذه الظاهرة هي الزخم المعلوماتي الذي يتعرض له الانسان يوميا وفي فترة وجيزة ومن مصادر مختلفة موثوقة وغير موثوقة حول كورونا واسبابها. وقد شارك أطباء وعلماء وساسة في شيوع الغموض والتناقض بخصوص الفايروس واسبابه وتأثيراته. وهذا التشويش متعدد المصادر يدفع بعض الناس الى البحث عن مصادر معلومات وتفسيرات تشبع رغباتهم المعرفية وترضي منظومتهم الادراكية والعاطفية.

وفي هذا السياق لا يتعامل الانسان ادراكيا مع المعلومات معاملة موضوعية ويقارن ويوازن بينها، ولكنه يختار بناء على تأثيرات تجعله يميل الى معلومات دون غيرها ويصدق أمورا غير منطقية كما سوف تبدو. ويمكن القول ان هناك عوامل متعددة تؤثر على الادراك الإنساني وكيفية تعامله مع المعلومات، ونذكر منها:

السبق المعلوماتي. عادة المعلومات التي يتلقاها الانسان أولا تصبح ذات تأثير اكثر من المعلومات التي تأتي بعد ذلك. بغض النظر عن مصداقيتها، فتصبح المعلومات الأولى (أتاني هواها قبل أن أعرف الهوىِ فصادف قلباً خالياً فتمكّـنـا) التي وصلت أولا هي قاعدة مقارنة المعلومات الجديدة. وبالتالي يكون لها اثر في التعقل. ويصبح امر إزالة اثرها صعبا.

كما أن طريقة رواية المعلومات وعرضها تؤثر أيضا. فتبدو المعلومات وان كانت مغلوطة اكثر تأثيرا اذا سبكت ورويت على شكل حكاية (مشاهد وحركات… وشواهد)، وهذه تناسب نماذج من التعقل الذي يرى الأشياء على شكل منظومة من المشاهد التي تروي الحكاية …. واذا ما صدرت هذه الحكاية عن مصدر ثقة او شخص مؤثر أو قدوة للناس، فإن وقعها يكون اكبر.

التكرار عامل آخر في انتشار الخرافات والاغلوطات فمجرد تكرار المعلومات بغض النظر عن صوابها وتلقيها ونقاشها فإنها تصنع تأثيرا على الناس إدراكا وسلوكا وفعلا. فالتكرار وخاصة إذا صدر من جهات متعددة واوقات متعددة، فإنها سوف تتسرب الى أعماق الادراك البشري القابل للتلقي دون التفكير بنقاش او نقد هذه المعلومات، فتختزن في ذاكرته وتصبح من العتاد المعرفي الذي ينافس الحقائق الموضوعية.

لقد وضع ابن خلدون مقدمته الشهيرة بدوافع أهمها ما رآه عند المؤرخين من سرد حكايات وقصص ووقائع لا يمكن ان تستقيم مع طبائع العمران وطبائع الأشياء. فكل امر اجتماعي او مادي او فكري…. له حدود وطبائع ينبغي معرفتها وعدم تجاوزها في التصور والفكر والعمل. ولكن الذين يستسهلون الأمور ولا يبحثون بعمق في هذه الطبائع فإنهم لا يتورعون عن رواية وسرد وتقبل الروايات الغريبة والعجيبة، والنفس يبدو مولعة بالعجائب والغرائب.

ينسب لأرسطو القول “الجاهل يؤكد، والعالم يشك، والحكيم يتروى”. ما يجب فعله هو التربية العقلية المنهجية وهذه هي الوظيفة الأساسية للتعليم وخاصة التعليم الجامعي. وليست وظيفته فقد تخريج متخصصين ومهنيين، ولكن ان يربي ويصنع أناسا متنورين احرار التفكير لديهم حصانة فكرية ومنهجية ضد الجهالة والضلال والخداع والاستخفاف. الوظيفة السامية للتعليم العالي هي ان يصنع عقليات علمية يكون الشك العلمي الذي يؤدي الى التحقق والبحث عن البرهان هو سمتها “قل هاتوا برهانكم”. وقد قيل لاحد العلماء كما يرد في ادبيات التراث، “لماذا انت كثير الشك، قال محاماة عن اليقين”. نعم اليقين يجب ان يصان بالشك العلمي والبحث الواقعي لا التقبل والوقوع في مصائد المشعوذين او المتهورين أيا كان موقعهم ومكانتهم.

البحث العلمي والتحليل المنطقي فيها تعب ومشقة، وكذلك الحقيقة مرة. والنظرية تريح من ذلك، وكما يقال “النظرية توقف التفكير”. وعلى ذلك فالعلم يعرف أيضا بأنه “مقبرة النظريات”، لأنه يفند ويفحص ويمحص، والنظرية العلمية من اهم صفاتها انها “قابلة للدحض”، فإن لم تكن كذلك فهي غير علمية، أوهام او قناعات أيديولوجية. لذلك لا بد من التربية العلمية المنهجية التي تميز بين النظر العلمي، والادعاءات الأسطورية والشعوذات أيا كان مصدرها.

هل ننتقد المعلومات الخاطئة، او نسفه الذين ينعمون بالخرافة. الحكمة والتجربة تقول إنه بقدر النقد والتسفيه، يكون التمسك بالخرافة والمعلومات المغلوطة اكثر عنادا. ولكن الأنسب هو نشر المعرفة والمعلومات الصحيحة والحقيقية، وتتابع نشرها بطرق مناسبة مؤثرة. فخلاصة التجارب الإنسانية في البحث تشير الى انه من الأفضل العمل على بناء سلوك او فكر إيجابي من بذل الجهود الكبيرة في نقد او مكافحة او محاربة مفاهيم مغلوطة او سلوكيات خاطئة. العمل الإيجابي افضل تأثيرا في النفس واكثر نجاعة واحتمالية في التأثير.

*جامعة قطر