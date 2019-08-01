“حلبة مادبا” تشهد عروض الابطال وقوة محركاتهم في سباق الدرفت

عمان – الغد – يقف 33 متسابقا من فلسطين والأردن على خط الإنطلاق عند الساعة 10:00 صباح الجمعة، استعدادا للمنافسة على لقب سباق الدرفت الرابع الجولة قبل الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت، في حلبة مادبا.

ويتكون سباق الدرفت من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 13 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو (رئيسا) والأعضاء علي البلوشي وليث الشريف وسالم الدسوقي، ومدير السباق موسى حزينة وكبير المراقبين سامر عبيدو ضابط شؤون المتسابقين: يمان أبو العدس.

حلبة مادبا تشهد أقوى المنافسات

المنافسة على لقب السباق ستكون من أقوى المنافسات بين المتسابقين للتقارب النقاطي بينهم على سلم الترتيب العام، حيث ستختلط الأوراق بين المتسابقين على ضوء النتائج التي يحققوها في السباق كونه يشكل الجولة قبل الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت، كما أنهم سيخوضون منافسات السباق على حلبة مادبا، للمرة الأولى ضمن سباقات الدرفت التي تنظمها الأردنية لرياضة السيارات.

المشاركون في السباق

محمد الفقهاء (بي ام دبليوايه 30)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، عبد الله أبو حسين (نيسان سيلفيا اس 13)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 36)،أحمد الجبالي (نيسان سيلفيا اس)، ياسر الحلو (بي ام دبليوايه 30)، محمد نوفل (بي ام دبليو ايه 90)، صهيب البكار (بي ام دبليو ايه 46)، مجاهد البيتموني (بي ام دبليو ايه 36)، عمر الكخن (بي ام دبليو ايه 30)، هشام عصام (بي ام دبليو ايه 30)، أحمد كعوش (بي ام دبليو ايه 46)، جبريل تحسين (بي ام دبليو ايه 30)، عثمان التكريتي (تويوتا جي تي 86)، سهيل الأصبح (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، راكان لطفي (بي ام دبليو ايه 46)، سمير العدوان (تويوتا جي تي 86)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، سليمان عوض (بي ام دبليو ايه 36)، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 30)، حسام الجمزاوي (بي ام دبليو ايه 30)، فارس صرار (نيسان سكاي لاين)، عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، شادي الرخ (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 46)، باسم أحمد (بي ام دبليو ايه 30)، لؤي زهدي (بي ام دبليو ايه 30)، محمود الجبالي (بي ام دبليو ايه 30)، حسام ناصر الدين (بي ام دبليو ايه 30)، خالد التيتي (بي ام دبليو ايه 46)، خميس سمور (تويوتا جي تي 86)، عبد الله حمادة (بي ام دبليو ايه 30)، يحيى أبو عايشة (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30).

الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدرفت بعد الجولة الثالثة:

– المركز الأول: رأفت هارون برصيد 70 نقطة.

– المركز الثاني: محمد الفقهاء برصيد 65 نقطة.

– المركز الثالث: محمد نوفل برصيد 38 نقطة.

– المركز الرابع: عبد الله أبو حسين برصيد 36 نقطة.

– المركز الخامس: أنس الحلو برصيد 33 نقطة.

– المركز السادس: جبريل تحسين برصيد 28 نقطة.

– المركز السابع: مجاهد البيتموني برصيد 26 نقطة.

المركز الثامن: أحمد الجبالي برصيد 20 نقطة.

المركز التاسع: أحمد زارديك (مصر) برصيد 16 نقطة.

المركز العاشر: عمر الكخن برصيد 14 نقطة.

المركز الحادي عشر: عبد الله سرور برصيد 14 نقطة.

المركز الثاني عشر: عصام الجمل برصيد 14 نقطة.

المركز الثالث عشر: سهيل الأصبح (فلسطين) برصيد 12 نقطة.