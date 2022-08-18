حلبة نادي السيارات الملكي تحتضن منافسات سباق السرعة الثالث اليوم

عمان – الغد – تنطلق اليوم، منافسات سباق السرعة الثالث في حلبة نادي السيارات الملكي بمشاركة 55 متسابقا من الأردن وفلسطين.

ويتكون السباق من 3 جولات وسيتنافس المشاركون في فئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي، والسيارات الكهربائية والكلاسيكية.

ويتوقع أن يشهد السباق إثارة وندية، بعد أن أنهى المستابقون تحضيراتهم للمشاركة في هذا السباق.

ويشارك في السباق شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو بروتوتايب)، وإيهاب الشرفا (بي ام دبليو ايه 30 إم 3)، محمد صبيحات (ايفو6) أيمن النجار (ميتسوبيشي ايفو بروتو تايب)، فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو بروتوتايب)، مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 7)، فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، أسامة بينو (بي امدبليو ايه 46)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، بيبرس قواي (بي ام دبليو ايه 30)، موسى الأقطش (تويوتا سيليكا)، مازن الجيلاني (ستروين ساكسو)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا جي تي)، ممدوح جمعة (بيجو 207 آر سي)، يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، ميرا ترزي (هيونداي توسان)، عاصم عارف (رينو كليو آر اس)، محمود شاهين (سمارت)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، عدي الداوود (ميتسوبيشي ايفو 8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، سامي حزين (غولف – في دبليو)، يزن حمودة (فلسطين) – (بي ام ايه 30)، سيف فرماوي (ميني كوبر)، بيرسان بولاد (بي أم دبليو 330 سي أي)، محمد شرفا (بي ام دبليو ايه 30 ام 3)، خليل المحسين (بي ام دبليو ايه 30)، محمود أبو عبيد (مرسيدس سي 200)، طارق صرصور (فلسطين) – (بي ام دبليو ايه 30)، فرح زكريا (غولف – في دبليو ايه)، حسام الحشايكة (فولفو 360)، غيث الوريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، لامبيرد شيشاني (بي ام دبليو ايه 36)، رائد دهشان (سوبارو امبريزا)، أحمد البنا (غولف – في دبليو)، جمال نقاوة (تويوتا كورولا جي تي)، رعد نقاوة (تويوتا كورولا جي تي)، محمد صوالحة (فولفو 360)، يزن قطان (ميتسوبيشي كولت)، حسام سعودي (سوبرو امبريزا)، عاصم الضروس (بي ام دبليو ايه 30)، أيمن الساعي (بي ام دبليو ايه 21)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي ايفو 8)، قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا جي تي)، غزال الضمور (مرسيدس 280 أس)، جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي)، محمد العزة (تويوتا سيليكا)، أنس القريني (بي ام دبليو ايه 36)، حسان القوقا (بي ام دبليو 320 أي) هشام النجار (ميتسوبيشي كولت)، محمد الراوي (بي إم دبليو ايه 36).