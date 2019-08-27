حلقة جديدة من “حل وسط”: كيف تتعامل مع الأشخاص المحبطين؟ (فيديو)

عمان- الغد- في حلقة جديدة من برنامج “حل وسط”، تستعرض معدة البرنامج ومقدمته بسنت زيدان، مختلف الآراء والمواقف تجاه “الناس المحبطين”، عبر طرح سؤال: “كيف بتتعامل مع الناس المحبطين ؟ وهل بتتأثر فيهم أو لا ؟”.

وتتضمن الحلقة الثالثة من البرنامج، تحت عنوان “التعامل مع المحبطين”، الشخص المُحبِط وكيفية تعامله مع المواقف من خلال عدد من الأمثل والأسباب التي تؤدي للإحباط.

وتقدم الحلقة في نهايتها “حل وسط” للتصدي للإحباط والأشخاص المحبطين من خلال بعض النصائح والحلول.

يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن المبادرة الشبابية التي أطلقتها “الغد” لتشجيع وإتاحة الفرص الشبابية لإطلاق مواهبهم.

و”حل وسط” برنامج تفاعلي أسبوعي يعرض قضايا وتحديات اجتماعية مختلفة، بأسلوب شبابي خفيف. ويسلط الضوء على أسباب المشكلة ومدى انتشارها للوصول إلى “حل وسط” في نهاية كل حلقة، من خلال التفاعل مع الجمهور ومشاركتهم في الآراء والمقترحات.

ويعرض البرنامج متابعات الجمهور ومشاركاتهم في فيديوهات قصيرة أو من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.