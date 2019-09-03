حلقة جديدة من “حل وسط”: هوس السوشال ميديا وآثارها (فيديو)

عمان- الغد- في حلقة جديدة من برنامج “حل وسط”، تستعرض معدة البرنامج ومقدمته بسنت زيدان، مختلف الآراء والمواقف تجاه “هوس السوشال ميديا وآثارها” عبر طرح سؤال- “إنت من أي نوع من مستخدمين السوشال ميديا؟ “.

وتتطرق الحلقة الرابعة من البرنامج، آثار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي سببت للبعض (الهوس) واعتقادهم بأنه معرض دائما للحسد والغيرة .

يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن المبادرة الشبابية التي أطلقتها “الغد” لتشجيع وإتاحة الفرص الشبابية لإطلاق مواهبهم.

و”حل وسط” برنامج تفاعلي أسبوعي يعرض قضايا وتحديات اجتماعية مختلفة، بأسلوب شبابي خفيف. ويسلط الضوء على أسباب المشكلة ومدى انتشارها للوصول إلى “حل وسط” في نهاية كل حلقة، من خلال التفاعل مع الجمهور ومشاركتهم في الآراء والمقترحات.

ويعرض البرنامج متابعات الجمهور ومشاركاتهم في فيديوهات قصيرة أو من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.