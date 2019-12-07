حلقة نقاشية حول التربية الإعلامية في جمعية الأسرة في إربد

احمد التميمي

اربد – نظمت جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد حلقة نقاشية حول “الاخبار الزائفة والكاذبة” وشارك فيها مجموعة من المعلمين وممثلين مراكز الشباب.

وقال رئيس الجمعية كاظم الكفيري ان الجمعية بذلت جهودا كبيرة في عقد المحاضرات واللقاءات في المدارس الحكومية التي شملها مشروع التربية الاعلامية والمعلوماتية لتدريب الطلبة على مفاهيم التربية الاعلامية.

واضاف الكفيري ان الجمعية وبالتعاون مع الشركاء في المدارس ستركز خلال الفترة المقبلة على الاذاعة المدرسية لايصال رسالة للطلاب وتوعيتهم بالاخبار الزائفة والكاذبة.

واشار الى ان مشروع التربية الاعلامية التي تبنته الجمعية منذ سنوات تركز على خلق الوعي لدى المستهدفين من المشروع وخصوصا طلبة المدارس وتوعيتهم ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة والتاكد من مصدر الخبر قبل نقله ومشاركته.

واكد الكفيري ان مشروع التربية الاعلامية هو مشروع وطني يهدف الى حماية المجتمع مما ينشر من اخبار كاذبة وشائعات لا اساس لها من الصحة.

بدورها، قالت بيان التل من المعهد الاردني للاعلام ان المعهد يمنح درجة الماجستير في الصحافة والاعلام للطلاب ويتبنى مشاريع لتنمية قدرة الصحفيين في المؤسسات الاعلامية من خلال عقد الدورات والمحاضرات.

واضافت التل ان مشروع التربية الاعلامية والمعلوماتية التي انطلق عام 2016 جاء لتدريب مجموعة من المعلمين في المدارس المملكة على اهمية هذا المشروع.

واشارت التل الى ان الاردن من اوائل الدول العربية التي تبنت ادخال مفاهيم ونشر التربية الاعلامية في المجتمعات المحلية والجامعات والمدارس من خلال الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الشباب.

ولفتت الى ان هناك 800 شاب من وزارة الشباب واكثر من 1500 معلم ومعلمة من كافة محافظات المملكة تم تدريبهم على مشروع التربية الاعلامية.

واكدت التل ان الحكومة تبنت الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم وكانت اولوية للحكومة ضمن مشروع النهضة التي اطلقتها الحكومة العام الماضي، الا ان تغيير الوزراء المعنيين في التعديل الاخير حال دون اطلاق المشروع في المرحلة المقبلة.

واوضحت التل ان المشروع سيتبنى في المرحلة المقبلة فيديوهات توضيحية عن التربية الاعلامية كمادة تفاعلية وان تركز معظم التدريب على النشاطات اللامكنهجية وسيتم توفير كاميرات متخصصة في المدارس لانتاج الفيديوهات لعكس واقع الطلبة ومشاكل التغيرات المناخية والصحية وغيرها من المشاكل اليومية.

واشارت التل الى اهمية التركيز على الاخلاقيات في مفاهيم التربية الاعلامية كالتوعية في عدم نشر الكراهية والاخبار الكاذبة والزائفة والاساءات التي باتت تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.