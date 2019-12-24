“حلم ليلة صيف” لشكسبير في عرض مسرحي مساء السبت القادم على “مسرح الشمس”

عمان- الغد-أحداث مسرحية مشوقة يقوم بتقديمها مجموعة من الشباب الاردني المسرحي في فريق “سين” للمسرح والدراما في العرض المسرحي المتميز “حلم ليلة صيف”، إحدى روايات العالمي وليام شكسبير، والتي تجري احداثها في احد ليالي الصيف تحديداً في ثمانينات القرن الماضي، حيث يرتدي ابطال هذه المسرحية الشيالات والقمصان والفساتين المزركشة، في الوقت الذي لم تتغير اجمالاً العادات المتعارف عليها في البلاد.

هذه الأحداث الشيقة هذه يمكن متابعتها مساء يوم السبت على خشبة مسرح الشمس الساعة السابعة مساءً، ويضم فريق العمل المسرحي مجموعة من الشباب المبدع، ‏‎وهم محمد هجرس، حلا قاسم، أحمد معاليقي، تالا صنّاع، فيصل سالم، نجم الدين الزواهرة، أميرة شعبان، سلمى قياس، دارين فارس، مارينا نصراوين، برهان حيالي، نور رواش، باسل عسكر، إيهاب حمدان، عبد الرزاق جركس، مالك الزعبي.

ويضم العرض العديد من العروض الإستعراضية والغنائية، التي قام بتأليفها “كلات ولحن ورقصات إستعراضية” فريق العمل المتكامل، وبإشراف من إشراف من دانا ابو لبن، وإخراج عز الدين الربعي، وإدراة مسرحية من عناد بن طريف.